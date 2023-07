Za organizację Igrzysk Kraków i Małopolska dostały wysokie noty w sportowym środowisku Europy.

Ogromne ekrany w centrum miasta, a także prowadzone na żywo transmisje telewizyjne i internetowe przeniosły sport do oficjalnej strefy kibica w Krakowie i do wielu europejskich miast.

Udowodniliśmy, że jesteśmy gotowi do organizacji wielkich wydarzeń sportowych. Wydarzeń multidyscyplinarnych w randze mistrzostw Europy czy świata, i to nie tylko w jednym sporcie - mówił prof. Jacek Majchrowski , prezydent Krakowa podczas ceremonii zamknięcia.

To było wielkie wyzwanie, bo nie zdarzyło się dotąd, by tyle miast było areną tak dużego wydarzenia sportowego.

Specjalne podziękowania usłyszeli pracujący przy organizacji imprezy wolontariusze, kiedy na płycie stadionu miejskiego stanęło kilkaset wspierających organizację igrzysk osób.

Sukces tej ogromnej imprezy doceniali ci, którzy w przyszłości mogą mieć najważniejszy głos co do wyboru miejsc na swoje treningi, zgrupowania i widowiska sportowe. O organizacji imprezy wypowiadali się ciepło zarówno startujący zawodnicy i związki sportowe.

Podczas gdy uczestnicy imprezy z uznaniem odnosili się do kwestii organizacji imprezy, a w Krakowie i Krynicy rozdzwoniły się telefony.

Krynica już wie, że to na jej lodowisku z końcem roku będzie rozegrany Puchar Polski w hokeju na lodzie.

Zbudowany specjalnie na igrzyska europejskie ogólnodostępny tor rowerowy MTB na pewno także będzie często wykorzystywany.

Dzisiaj, przed rozmowami trudno jest powiedzieć, jakiej rangi imprezy będą chcieli tu zorganizować.

Igrzyska Europejskie pokazały, że w obiektach sportowych Krynicy z powodzeniem mogą się odbywać nie tylko eliminacje, ale i zawody w randze Mistrzostw Europy, choćby na przykład w judo.

Organizatorzy pokazali, że zarówno sama miejscowość ze swoją bazą turystyczną, mieszkańcy jak i sztab organizacyjny doskonale poradzili sobie i z napływem gości i ze skoordynowaniem dużej, międzynarodowej imprezy.

O tym, jak duża była to impreza dla regionu świadczą dane płynące choćby z krakowskiego lotniska.

W czerwcu z Kraków Airport skorzystało 867 tys. 403 pasażerów. To o 16 proc. więcej podróżujących pasażerów niż w roku przed pandemią, w czerwcu 2019.

To także wyższy o 21 proc. ruch pasażerski w stosunku do czerwca roku zeszłego.

Na lotnisku było wyraźnie widać, że od samego początku czerwca z każdą chwilą ilość pasażerów rosła.

W pierwszych dniach czerwca w Balicach dominowali podróżni lecący na wakacje do słonecznych kurortów.

Potem do Krakowa zaczęli przybywać turyści ze wszystkich stron świata, i z całą pewnością wpływ na to miała dobra siatka połączeń krakowskiego lotniska.

To był czas sportowców przylatujących do Krakowa i Małopolski na Igrzyska Europejskie 2023. Można było bez trudu rozpoznać ich w terminalu. Jestem przekonany, że zabrali ze sobą wspaniałe wrażenia z naszego regionu - mówił Radosław Włoszek prezes zarządu Kraków Airport .

Czas biegnie, i w lipcu III Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023 to już historia.

Ale ta historia, mimo że zakończona - w sercach hotelarzy i restauratorów rozpaliła nowe nadzieje, bo zostawiła wspomnienie prawdziwej fali gości, która w ostatnim czasie przetoczyła się przez Kraków.

Wielka impreza sportowa w Małopolsce trwała przez 12 dni. Zgromadziła w regionie najlepszych sportowców kontynentu.

Kraków zamknął III Igrzyska Europejskie z przekonaniem, że miasto pokazane w spotach reklamowych niemal pięćdziesięciu telewizji krajów Europy będzie atrakcyjne turystycznie.

W dynamicznych filmikach świat zobaczył urok zabytków architektury starego Krakowa i walory turystyczne regionu Małopolski.

Swoje miejsce w tym przekazie dla świata miała też infrastruktura sportowa, z całą mnogością lokalizacji i szerokimi możliwościami ich wykorzystania.

W samym tylko Krakowie obiekty sportowe rozmieszczone są przecież w bardzo różnych lokalizacjach.

Wymienione przez prezydenta obiekty przed imprezą przeszły poważne remonty. 150 mln. zł kosztowało odnowienie stadionu zakończenia Igrzysk, na codzień używanego przez piłkarzy Wisły, obiektów AWF-u, boiska koszykówki i toru kajakowego na Kolnej.

Właśnie przez to, że sportowcy byli rozproszeni, impreza porwała i zaangażowała setki mieszkańców miasta: kibiców, wolontariuszy, pracowników służb porządkowych i medycznych.

Wasz uśmiech i pomoc były wizytówką Polski i naszego regionu. Wszyscy, którzy przyczynili się do organizacji III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 stanowią wspaniałą drużynę, bez której to wydarzenie na tak wysokim poziomie nigdy by się nie odbyło. We are unity! – na ceremonii zamknięcia mówił Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego.