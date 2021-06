Czerwiec w hotelach wciąż pod kreską. Średnia strata może wynieść około 280 tys. zł na obiekt

Straty branży hotelowej w maju wyniosły nawet 750 mln zł - podaje Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego na podstawie najnowszego badania.

Szacuje, że w czerwcu hotele ponownie zaliczą stratę w przychodach - sięgającą 0,5 mld zł.

Hotele są przygotowane pod względem sanitarnym do obsługi segmentu MICE.

Dane z ankiety przeprowadzonej wśród hotelarzy potwierdzają również spadek cen.

Choć wyniki branży w maju wskazują na poprawę w stosunku do kwietnia, to jednak utrzymanie ograniczeń, czyli uwolnienie działalności hoteli po długim weekendzie z limitem 50 proc. dostępnych pokoi i bez możliwości świadczenia otwartej gastronomii oraz usług towarzyszących praktycznie przez cały miesiąc (aż do 28 maja), nadal miało wyraźnie negatywy wpływ na wyniki obiektów w minionym miesiącu. 76 proc. hoteli odnotowało średnią frekwencję nie większą niż 30 proc., z czego 47 proc. poniżej 20 proc., a 20 proc. poniżej 10 proc. obłożenia. Z pozytywnych informacji, już tylko 2 proc. hoteli pozostawało zamknięte.

Ceny niższe niż przed pandemią

Dane dotyczące wskaźnika średniej ceny nadal utrzymały się na znacząco niskich poziomach. 67 proc. hoteli odnotowało ceny niższe niż w maju 2019 r., przy czym dla 35 proc. spadki były większe niż o 10 proc., a dla 21 proc. większe niż o 20 proc. Jednocześnie 15 proc. hoteli utrzymało średnie ceny z roku 2019, a 26 proc. zanotowało wzrost o nie więcej niż 10 proc.

Zbliżające się wakacje nie wpływają znacząco na liczbę rezerwacji

Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na kolejne miesiące, w tym uwzględniające wakacyjny lipiec i sierpień, pozostają nadal na niskim poziomie. Częściowo jest to spowodowane utrzymaniem na czas wakacji limitu 75 proc. dostępnych pokoi z jednej strony, a z drugiej - wdrożenia w całej UE procedury tzw. certyfikatu szczepienia przeciwko Covid-19, który w znaczny sposób ułatwia organizację zagranicznego pobytu wypoczynkowego. Prognozy wciąż wskazują na bardzo ostrożne oczekiwanie odbudowy zarówno ruchu biznesowego, jak i turystycznego. W czerwcu 74 proc. hoteli deklaruje obłożenie nie wyższe niż 40 proc., ponad połowa poniżej 30 proc. Prognozy dla lipca i sierpnia są bardzo zbliżone, tj. 79 proc. hoteli deklaruje obłożenie nie wyższe niż 40 proc., a 2/3 poniżej 30 proc. Z pozytywnych informacji można odnotować minimalny (poniżej 1 proc.) odsetek hoteli, które planują nadal pozostać zamknięte.

Rekordowe straty branży w maju