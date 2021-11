Czwarta fala znów uderza w hotelarzy. Przełom roku z małą liczbą rezerwacji

Wzrastająca liczba nowych zachorowań na Covid-19 wpływa na mniejszą liczbę rezerwacji w hotelach – wynika z najnowszej ankiety branżowej przeprowadzanej co miesiąc przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego. Choć październik był względnie dobrym miesiącem, bo ponad połowa ankietowanych hoteli odnotowała obłożenie pomiędzy 40 a 70 proc, to końcówka roku zapowiada się pod tym względem już dużo gorzej.

Jak wskazała Izba na podstawie najnowszej ankiety, październik był udanym miesiącem dla hoteli.

Ponad połowa z nich miała obłożenie między 40 a 70 proc., a w co czwartym obiekcie frekwencja przekroczyła 70 proc.

Październik był kolejnym miesiącem z wynikami, które można uznać za dobre. Choć wyższe poziomy frekwencji (powyżej 70 proc.) odnotowało wyraźnie mniej hoteli niż w poprzednim miesiącu – 24 proc. (we wrześniu było to 36 proc.), to nadal duża grupa, bo ponad połowa obiektów zanotowało obłożenie pomiędzy 40 a 70 proc. Hoteli zamkniętych praktycznie nie było (2 obiekty wśród ankietowanych).

Obiekty pozamiejskie nadal notowały lepsze wyniki na tle całej grupy ankietowanych i od hoteli miejskich, ale różnice ponownie zmniejszyły się w stosunku do września i sierpnia. Frekwencję powyżej 70 proc. uzyskało 27 proc. obiektów (hotele miejskie 21 proc.). Jednak w zakresie obłożenia pomiędzy 40 a 70 proc. lepiej wypadły hotele miejskie z udziałem 56 proc. (pozamiejskie odpowiednio 48 proc.).

Bardzo zbliżone do powyższych były wyniki hoteli obsługujących gości segmentów wypoczynkowego i biznesowego. W pierwszej grupie obłożenie powyżej 70 proc. zanotowało 28 proc. obiektów, a w drugiej 19 proc. Z kolei w zakresie obłożenia pomiędzy 40 a 70 proc. lepiej wypadły hotele biznesowe z udziałem 56 proc., a wypoczynkowe odpowiednio 44 proc.

Ceny w hotelach stabilne od września

Podobnie jak w przypadku frekwencji, dane dotyczące średniej ceny także wskazują na dobry miesiąc, na poziomie bardzo bliskim do września. 62 proc. hoteli odnotowało średnie ceny wyższe niż w październiku 2019 r., przy czym ponad 30 proc. odnotowało wzrosty o więcej niż 10 proc. W przypadku 16 proc. obiektów ceny nie zmieniły się, a spadek średniej ceny zanotowało 19 proc. hoteli.