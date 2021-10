Czy da się zamienić projekt mieszkaniowy w hotel?

- Nie da się zaadaptować projektu mieszkaniowego na hotelowy wprost i bez dokonania niezbędnych funkcjonalnych zmian - pisze Rafał Abramczyk, CEO hotelAG. - Co więcej, nie jest także możliwe przyjęcie jednoznacznie powierzchni użytkowej mieszkań (tzw. PUM), gdyż nigdy nie równa się ona powierzchni pokoi hotelowych.

Jak wyjaśnia, przy dobrze zaprojektowanych deweloperskich projektach mieszkaniowych stosunek powierzchni całkowitej do PUM wynosi 0,7-0,75. Przy projektach hotelowych o charakterze biznesowym, współczynnik powierzchni całkowitej do powierzchni użytkowej pokoi hotelowych wynosi 0,6-0,65. - Tu jednak przy projektowaniu należy w pierwszej kolejności wyjść od programu funkcjonalnego, który może ten wskaźnik dość mocno zmienić. Doświadczony doradca i zespół hotelowy prowadzący inwestycję z pewnością będą na tym etapie niezbędni - zastrzega Rafał Abramczyk. - Z doświadczenia wiemy, że minimalna powierzchnia użytkowa dla całego zaplecza sieciowego hotelu biznesowego 4* wraz z kompletem usług towarzyszących wynosi około 1,4 tys. mkw. Przy mniejszej — hotel nie będzie w pełni funkcjonalny i w efekcie będzie miał „poupychane” pomieszczenia. Co więcej, taki hotel będzie z pewnością nieintuicyjny zarówno dla gości, jak i uciążliwy dla pracowników. A stąd już krótka droga do niewykorzystania potencjału ekonomicznego obiektu i lokalizacji - pisze w mediach społecznościowych ekspert.

Zdaniem Rafała Abramczyka, istotnym elementem, mogącym zoptymalizować koszty jest dobrze zaprojektowany garaż podziemny - jako część obiektu wytwarzająca niewspółmierne małe korzyści do kosztu produkcji. - Tu warto posilić się sprawdzonymi metodami i współczynnikami. Przesadne wycinanie powierzchni pomocniczej jest błędne - zastrzega. - Niestety w ostatnim okresie taka praktyka jest często zauważalna w projektach condo, gdyż „jest to powierzchnia niesprzedawalna, a więc zbędna”. Pozostawiam to bez komentarza. Pamiętajmy, że dobrze zaprojektowany hotel dużo skuteczniej poradzi sobie w każdej sytuacji rynkowej, czego mieliśmy dowody podczas ostatniej sytuacji pandemicznej.

- Inwestorzy — nie oszczędzajcie na doświadczonym zespole hotelowym. To nie jest koszt, to jest inwestycja - podkreśla CEO hotelAG i podaje przykład. - Udało nam się zmienić projekt czysto mieszkaniowy w Międzyzdrojach w obiekt hotelowy, funkcjonujący pod międzynarodową marką Golden Tulip Międzyzdroje Residence, który świetnie sobie radzi na rynku już od 9 lat. Doświadczenie przy tego typu projektach jest nieocenione. Jedno jest oczywiste. Można to osiągnąć przy współudziale doświadczonego zespołu - podsumowuje.