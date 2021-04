Czy pandemia to dobry czas na inwestowanie w hotel?

Hotelarstwo to branża najbardziej poszkodowana przez pandemię. Zarówno gotowe obiekty, jak i powstające projekty przeżywają trudny czas. Czy łatwo dziś pozyskać inwestorów? I czy warto inwestować w hotele w czasach pandemii? - o tym dla PropertyNews.pl mówi Rafał Abramczyk, CEO hotelAG.

- Wprowadzenie obostrzeń mocno ograniczyło działalność operacyjną hoteli - przyznaje Rafał Abramczyk, szef hotelAG. - Inaczej wygląda sytuacja w przypadku inwestycji w hotel. Należy pamiętać o tym, że realizacja obiektu to wielomiesięczny proces, a inwestowanie w hotel jest decyzją o charakterze długoterminowym - zaznacza i podaje jako przykład realizację najnowszego projektu hotelAG - hotelu marki Four Points by Sheraton, zlokalizowanego bezpośrednio przy lotnisku im. Lecha Wałęsy w Gdańsku.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Grupa hotelAG otrzymała pozwolenie na budowę i rozpoczyna realizację kolejnego projektu hotelowego pod marką Four Points by Sheraton - tym razem przy lotnisku w Gdańsku. mat.pras.

- Wraz ze wzrostem liczby osób zaszczepionych, hotele będą wracały do dawnej kondycji. Prawdopodobnie za dwa lata wyniki obiektów będą porównywalne do tych, sprzed pandemii - twierdzi szef hotelAG.

Rafał Abramczyk wyjaśnia również, jakie elementy powinien wziąć pod uwagę inwestor, który zamierza ulokować kapitał w projekcie hotelowym.