Co zrobią hotelarze w 2023 r.? Przecież nie mogą w nieskończoność podnosić cen. - Już teraz pobyty hotelowe są coraz krótsze. Dwa tygodnie to luksus - tłumaczy Marek Łuczyński, prezes Polskiej Izby Hotelarzy.

W przyszłym roku obiekty wyposażone w strefę wellness mogą przeżyć dramat. Już wielu hotelarzy rozważa sprzedaż swojego biznesu.



Niektórzy hotelarze, ze strachu przed drożyzną, zapowiadają czasowe zamknięcia hoteli.

Bolączką mijającego roku dla hotelarzy na pewno jest też wojna w Ukrainie, bo po pandemii już nie wrócili do Polski turyści zagraniczni.

W naszej branży mówi się, że wrócimy do lat 90., czyli czasów, w których turystyka i pobyty w hotelach staną się dobrem luksusowym. Jeździć będą tylko ci, którzy bardzo dobrze zarabiają - tłumaczy Marek Łuczyński, prezes Polskiej Izby Hotelarzy.

Hotelarze, pozbywając się w 2022 r. strachu przed covidem, staną w 2023 r. przed kolejną przeszkodą - rachunkiem za prąd i gaz. Co to będzie?

Marek Łuczyński, prezes Polskiej Izby Hotelarzy: Najmniejsze turbulencje będą miały większe obiekty. MICE się odrodziło. W dużych miastach wrócił ruch konferencyjny. Hotele mają spore obłożenie. Dla nich to dobry czas. Natomiast mniejszy hotelarz, właściciel kilkunastopokojowego pensjonatu spodziewa się dramatu. W naszej branży mówi się, że wrócimy do lat 90., czyli czasów, w których turystyka i pobyty w hotelach staną się dobrem luksusowym. Jeździć będą tylko ci, którzy bardzo dobrze zarabiają. Statystyczny Kowalski zacznie liczyć każdą złotówkę. Już teraz jest tak, że pobyty hotelowe są coraz krótsze. Dwa tygodnie to luksus.

W naszej branży mówi się, że wrócimy do lat 90., czyli czasów, w których turystyka i pobyty w hotelach staną się dobrem luksusowym. Jeździć będą tylko ci, którzy bardzo dobrze zarabiają - tłumaczy Marek Łuczyński, prezes Polskiej Izby Hotelarzy.

Czyli paragony grozy staną się standardem, choć właściwie to już chyba tak jest, prawda?

Tak. Tylko dzisiaj trochę z innego powodu niż w czasie pandemii. Sądzę, że dojdzie też do dużej polaryzacji rynku. Najwięksi, luksusowi gracze będą jeszcze w przyszłym roku w korzystnej sytuacji. Mniejsi zaczną zamykać swoje biznesy. Już podczas covidu spodziewaliśmy się fali bankructw i upadłości hoteli. Nie było ich jednak tak wiele, bo w dużej mierze pomogły rządowe tarcze antycovidowe, które z kolei nakręciły dzisiejszą inflację. Podobnie będzie teraz z tarczą inflacyjną, która się przecież kiedyś skończy. W przyszłym roku są wybory, więc – moim zdaniem - prawdziwego armagedonu należy się spodziewać w 2024 r. Przyszły rok to tak naprawdę kampania wyborcza, więc rząd będzie wszelkimi sposobami tuszował prawdziwe problemy.

Jak zmienią się zachowania konsumenckie?

Rynek rozwarstwi się na bardzo bogatych i biedniejącą klasę średnią, która znacznie się skurczy. Dziś wiele rodzin przed wyprawą wakacyjną mówi: to już nasz ostatni taki wyjazd, bo potem nie będzie nas stać. Sądzę, że takie podejście utrzyma się na naszym rynku do przyszłorocznych wakacji.

Co zrobią hotelarze? Przecież nie mogą w nieskończoność podnosić cen?

Oczywiście. Zawsze jest jakiś próg bólu. Pytanie, czy na przykład pączek za 10 zł będzie sprzedawalny. Hotelarze będą musieli działać sprytnie i rozważnie. Obiekty wyposażone w strefę wellness mogą przeżyć dramat. Już wielu hotelarzy rozważa sprzedaż swojego biznesu.

Jeżeli ktoś chce inwestować w sektorze hotelowym, to raczej wybiera lokalizacje bliżej granicy z Niemcami. Dlatego w cenie są między innymi: Karkonosze, Sudety czy Pomorze Zachodnie, zwłaszcza w okolicy Międzyzdrojów i Świnoujścia.

Niektórzy, ze strachu przed tą drożyzną, zapowiadają czasowe zamknięcia hoteli. Czy to przesadzone deklaracje?

W niektórych krajach, na przykład w Austrii czy w Niemczech, nawet w rejonach górskich, hotele były czasowo zamykane nie tylko w listopadzie, czy w kwietniu. Jeżeli nie było obłożenia ich właściciele zamykali je nawet na dłużej. Oczywiście wiązało się to z pewnymi problemami jeśli chodzi o zatrudnienie personelu, ale jednak bardziej opłacalnym wyjściem było zamknięcie niż płacenie rachunków za prąd i gaz w obiekcie, który nie zarabia.

Bolączką mijającego roku dla hotelarzy na pewno jest też wojna w Ukrainie, bo po pandemii już nie wrócili do Polski turyści zagraniczni.

Tak. Na przykład Kraków przez to cierpi chyba najbardziej. Przez wielu turystów choćby z Azji, Polska jest uznawana za kraj frontowy. Zakończenie tej wojny na pewno uwolni podróże, bo ludzie będą się czuli bezpieczniej.

To dotyczy też inwestorów, którzy w większości albo wstrzymali realizację nowych hoteli, albo się z nich wycofali.

Rzeczywiście, banki wciąż utrzymują inwestycje hotelowe na czerwonej liście. Nie udzielają kredytów. Rynek condo też może się spodziewać dużego tąpnięcia. Jednak jeżeli ktoś chce inwestować w tym sektorze, to raczej wybiera lokalizacje bliżej granicy z Niemcami. Dlatego w cenie są między innymi Karkonosze, Sudety czy Pomorze Zachodnie, zwłaszcza w okolicy Międzyzdrojów i Świnoujścia. Jedno jest pewne: czeka nas rok dużej niepewności.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl