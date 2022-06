Czy Polacy podróżują dla jedzenia? Smaki z wakacji chętnie przywożą do domu

54 proc. respondentów nie żałuje pieniędzy na jedzenie podczas urlopu. Prawie tyle samo (52 proc.) próbuje odtworzyć w domu dania poznane na wakacjach.

Podejście Polaków do kwestii wyżywienia różni się jednak w zależności od tego, czy spędzamy urlop w kraju, czy wyjeżdżamy za granicę.

Podczas wyjazdu nie zawsze przestrzegamy zasad zdrowego odżywiania, a prawie połowie z nas zdarzyło się wrócić z urlopu z uczuciem przybrania na wadze.

54 proc. respondentów nie żałuje pieniędzy na jedzenie podczas urlopu. Prawie tyle samo (52 proc.) próbuje odtworzyć w domu dania poznane na wakacjach. 43 proc. badanych przyznaje, że przynajmniej raz stosowało dietę odchudzającą przed sezonem letnim, a niemal połowie zapytanych Polaków zdarzyło się wrócić z wakacji z wrażeniem przytycia. Więcej ciekawych danych znajdziemy w raporcie „Podróże z apetytem, czyli jak Polacy jedzą na wakacjach?”, opublikowanym przez porównywarkę diet pudełkowych Cateromarket we współpracy z Elephate.

Polacy lubią restauracje na urlopie

69 proc. badanych na wakacyjny wypoczynek zazwyczaj wybiera miejsca w Polsce, a pozostali udają się za granicę. Jedni i drudzy najbardziej preferują wyżywienie w lokalnych restauracjach – średnio to 59 proc. respondentów. Wśród turystów krajowych drugą pod względem popularności opcją jest samodzielne przygotowywanie jedzenia (27 proc.). Z kolei osoby wyjeżdżające za granicę stawiają bardziej na wygodę, decydując się na all inclusive (36 proc.). W obu przypadkach na trzecim miejscu znalazło się częściowe wyżywienie w hotelu (średnio wybiera je 24 proc. respondentów).

Polacy nie oszczędzają na wakacyjnych smakołykach

Określony budżet na wyżywienie podczas wyjazdów wypoczynkowych co czwarty badany zakłada czasami, co trzeci zazwyczaj, a tylko 12 proc. robi to zawsze. Podczas tygodniowego urlopu na jedzenie i picie (tylko dla siebie) wydajemy najczęściej 201-400 zł lub 401-600 zł – twierdzi tak odpowiednio 27 proc. i 26 proc. respondentów. Przejadanie kwoty 601-800 zł deklaruje 17 proc. ankietowanych, a 801-1000 zł co dziesiąta osoba (większe pieniądze na ten cel częściej wydajemy podczas pobytu za granicą). Nieco ponad połowa respondentów twierdzi, że podczas urlopu nie żałuje pieniędzy na jedzenie, a tylko 16 proc. stara się wtedy na nim oszczędzać.

Kuchnia śródziemnomorska zdobyła nasze serca

Najmilsze kulinarne wspomnienia z wakacji Polacy wiążą z krajami nad Morzem Śródziemnym, w szczególności doceniając serwowane tam ryby, owoce morza czy włoską pizzę. Pozytywne skojarzenia mamy też z urlopu spędzanego w Polsce, szczególnie na wybrzeżu czy w górach. Aż 81 proc. respondentów deklaruje, że nie boi się nowych smaków i podczas wyjazdu chętnie próbuje nieznanych wcześniej potraw (co więcej, ponad połowa stara się je odtworzyć po powrocie do domu). Częstym zwyczajem jest przywożenie do domu kulinarnych pamiątek w postaci lokalnych przysmaków czy trunków – praktykuje to 62 proc. badanych.

Wyniki badania wskazują, że na wyjeździe wakacyjnym odżywiamy się mniej zdrowo niż na co dzień. 42 proc. Polaków przyznaje wprost, że zwraca wtedy mniejszą uwagę na to, co je. Za to często zależy nam na zrzuceniu zbędnych kilogramów przed wakacjami, bowiem 43 proc. badanych przynajmniej raz stosowało dietę odchudzającą przed sezonem urlopowym.