Co roku, nawet przed wakacjami, rusza wyścig o najlepsze mieszkania i pokoje studenckie. Liczba chętnych na studia rośnie, tradycyjne miasteczka studenckie od dawna nie wystarczają, a czasami nie mogą sprostać potrzebom. Czy rynek ma na to odpowiedź?

Inflacja i rosnące koszty utrzymania powodują wzrost czynszów w akademikach.

Akademiki prowadzone przez polskie uczelnie gwarantują znalezienie lokum jedynie ponad połowie studentów.

Na rynku mieszkań wynajmowanych prywatnie dochodzi z kolei często do wyścigu o dobre lokalizacje i współlokatorów.

Jedną z odpowiedzi rynku jest rosnąca od kilku lat oferta akademików prywatnych.

Rynek ten w Polsce jest jednak wciąż daleki od nasycenia.

Tradycyjne akademiki w ostatnim i tym roku zmuszane były do podnoszenia czynszów, co część chętnych może skłaniać do zastanawiania się nad alternatywą i najmem pokoju lub mieszkania na rynku prywatnych wynajmujących.

Przykładem mogą być domy studenckie Politechniki Gdańskiej będą droższe niż w ubiegłym roku średnio o ok. 30 złotych. Podwyżka spowodowana jest m.in. wzrostem kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją domów studenckich. Niby niewiele, ale...

Z analizy 13 największych rynków prywatnych akademików przeprowadzonej przez Savills w ramach globalnego programu badawczego Impacts, wynika, że w odpowiedzi na rosnący popyt do roku 2033 trzeba będzie zapewnić dodatkowo aż 18 mln miejsc w domach studenckich. Również dlatego prywatne akademiki już teraz cieszą się sporym zainteresowaniem inwestorów. Średni roczny wzrost wolumenu inwestycji w tych trzech segmentach w ostatniej dekadzie sięgnął 17 proc.

Ostatnie lata to czas znacznego przyspieszenia na tym segmencie rynku. W ostatnich latach w Polsce powstało ok. 13 tys. miejsc w akademikach o podwyższonym standardzie, a w planach jest utworzenie kolejnych 12 tys. zlokalizowanych w największych miastach akademickich. O tym, że to format szybko znajdujący uznanie świadczyć może to, że studenci chcący zamieszkać w atrakcyjnym obiekcie, muszą dokonywać rezerwacji miejsc nawet z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Kluczowym rozwiązaniem dla tego typu projektów są kompaktowe pokoje, które pozwalają najemcy na zachowanie maksymalnej niezależności.

Studenci cenią kompaktowe pokoje, które pozwalają na zachowanie maksymalnej niezależności. Fot. Shutterstock

O rosnącej pozycji prywatnych akademików na liście zainteresowania zarówno po stronie podaży jak i popytu, jest ich wysoki poziom bezpieczeństwa inwestycyjnego. - Prywatne akademiki udowadniają, że są odporne na dekoniunkturę i stanowią atrakcyjny produkt inwestycyjny dla inwestorów zainteresowanych zrównoważeniem portfeli inwestycyjnych w czasie spowolnienia gospodarczego. To silna klasa aktywów, a pozytywne nastroje w tym sektorze świadczą o wierze inwestorów w jego odporność i możliwość osiągnięcia bezpiecznego zwrotu z inwestycji - ocenia Marcus Roberts, dyrektor działu doradztwa inwestycyjnego w segmencie nieruchomości operacyjnych w Europie, Savills.

Oczywiście nie zawsze inwestycje rozwijają się tak, jak można byłoby się spodziewać. Wiele zależy od relacji inwestorów z uczelniami, a także - co oczywiste - kondycji samych firm i otoczenia ekonomicznego. Jedna z takich spraw dotyczy, GGH Student Housing. Spółce udało się wybudować tylko akademik w Krakowie. Fiaskiem zakończył się podobny w zamyśle projekt, który miał w powstać w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej.

Tymczasem deweloperzy nawiązują współpracę z uczelniami niezależnie od rynku mieszkaniowego czy akademików i warto o tym pamiętać. To dziś także jeden z dobrych trendów w biznesie, nie tylko zresztą związanym z nieruchomościami. Jedną z firm, która rozwija współpracę z ośrodkami akademickimi jest Panattoni. - Bardzo nas cieszy wizja wspólnego rozwoju biznesu i edukacji, to nasza wspólna odpowiedzialność - mówi prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego.

