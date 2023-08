Firma Andrzeja Wiśniowskiego złożyła wniosek o pozwolenie na budowę budynku usługowego o powierzchni 17 tys. m2 w Gródku nad Dunajcem. To może oznaczać, że niebawem będzie zielone światło na budowę nowego kompleksu hotelowego.

W 2022 roku do gminy Gródek nad Dunajcem wpłynął wniosek o zmianę studium miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wniosek obejmował hektary ziemi położonej nad jeziorem Rożnowskim.

Wnioskodawcą była firma Wiśniowski Sp. z o.o. S.K.A.

Celem wniosku była budowa nad Jeziorem Rożnowskim trzech nowych hoteli, trzy- i czterogwiazdkowe, które w sumie mają pomieścić ok. 600 pokoi.

Niedawno do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu wpłynął wniosek na budowę obiektu usługowego o wielkości 17 tys. m2.

Andrzej Wiśniowski jest już właścicielem jedynego luksusowego hotelu w okolicy - wybudował nad jeziorem pięciogwiazdkowy Heron. Według mieszkańców w planach ma także budowę wyciągu narciarskiego w okolicy.

Przede wszystkim jednak uwaga koncentruje się na kolejnej inwestycji hotelowej, która ma powstać nad Jeziorem Rożnowskim w Gródku nad Dunajcem.

Jak podaje serwis gazetakrakowska.pl, teren należący do Wiśniowskiego póki co został uporządkowany, a niedawno do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu wpłynął wniosek na budowę obiektu usługowego o wielkości 17 tys. m2. Wciąż jednak nie ma informacji, czy wniosek złożony w starostwie został już podpisany.

Potwierdzenie celu inwestycji przekazuje krakowski serwis, cytując Józefa Tobiasza, wójta Gródka nad Dunajcem, który przyznał, że tereny należące do Andrzeja Wiśniowskiego mają być wykorzystane turystycznie.

Samo złożenie wniosku o pozwolenie na budowę może znacznie przyspieszyć realizację inwestycji miliardera.

Nowe hotele Andrzeja Wiśniowskiego mają być trzy- i czterogwiazdkowe. We wszystkich łącznie ma być ok. 600 nowych pokoi. O inwestycji nad jeziorem mówiło się od lat.

Urząd gminy w zeszłym roku oceniał, że nowe inwestycje hotelarskie mogą się pojawić w Gródku najwcześniej w perspektywie 2025 lub 2026 roku.

Historia inwestycji nad Jeziorem Rożnowskim

Andrzej Wiśniowski, którego majątek w 2023 roku szacowany jest na 2,6 mld zł, jest w posiadaniu około 27 ha w okolicy Gródka nad Dunajcem. W działki nad nad jeziorem inwestował już od wielu lat.

Firma od dawna przymierza się do sporych inwestycji hotelowych. Było o tym szczególnie głośno, kiedy Wiesław Pióro, menedżer w firmie Wiśniowski, konsekwentnie informował, że firma postawi w okolicy kilka nowych hoteli o różnym standardzie.

Nie chodziło zresztą o tylko o jedną czy dwie inwestycje, ale o opracowanie strategicznego planu rozwoju dla Jeziora Rożnowskiego. Koncepcja rozwoju infrastruktury turystycznej w tej okolicy mogłaby być krokiem milowym dla rozwoju gminy.

Więcej:

Między innymi w tym celu powołana została do życia Fundacja Horyzont 360, zajmująca się promocją otoczenia Jeziora Rożnowskiego.

