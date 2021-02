Czy warto w wakacje wysłać dzieci na obóz? Obostrzenia na wakacje 2021

Stagnacja, brak realnych spotkań z bliskimi i wszechobecne obostrzenia – rzeczywistość ostatnich miesięcy mocno daje się we znaki wszystkim. Jednak to nastolatkowie są szczególnie narażeni na negatywne skutki długotrwałej izolacji. O tym, jak możemy pomóc im w tej trudnej codzienności i dlaczego warto zorganizować naszemu dziecku wyjazd na obóz marzeń, mówi psycholog.

Młodzież bez wypracowanej doświadczeniem życiowym umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, wyjątkowo źle znosi zakaz swobodnego przemieszczania się, naukę zdalną i brak towarzystwa rówieśników. Tegoroczne wakacje mogą stać się przepustką do polepszenia ich samopoczucia i odetchnięcia od otaczającej nas nowej rzeczywistości.

Izolacja i stagnacja – wrogowie młodzieży

Brak zajęć w szkole, a co za tym idzie, codziennych kontaktów z rówieśnikami, utrudnione spotykanie się z przyjaciółmi, odwołane zajęcia pozalekcyjne, niemożność uprawiania sportów i rozwijania swoich pasji tak jak zwykle – tak od wielu miesięcy wygląda codzienność polskich (i nie tylko) nastolatków. Pandemia skutecznie uniemożliwia im prowadzenie trybu życia, jaki pozwala na zachowanie dobrego samopoczucia.

– Długotrwała izolacja, jakiej są obecnie poddawani nastolatkowie może skutkować niekorzystnym odbiciem się na ich zdrowiu, zarówno psychicznym, jak i fizycznym – mówi Ewa Sękowska-Molga, psycholog dzieci i młodzieży. – Młodzi ludzie niespodziewanie zostali pozbawieni realnego kontaktu z rówieśnikami, a to właśnie relacje społeczne na tym etapie życia odgrywają bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o rozwój. To taki wiek, w którym rodzice nie pełnią już najważniejszej roli w kwestii budowania pewności siebie, samooceny, czy wzmacniania wartości. Rolę tę przejmują zazwyczaj właśnie rówieśnicy – tłumaczy ekspertka.

– Odizolowany od kolegów i koleżanek nastolatek, spędza coraz więcej czasu w domu przed komputerem. Relacje w świecie realnym, zamieniają się na kontakty wirtualne. Tego typu długotrwała stagnacja i wielogodzinne przebywanie przed ekranem urządzeń elektronicznych może skutkować wystąpieniem wielu zaburzeń, takich jak wzmożone napięcie, rozbicie emocjonalne, lęki, obniżenie nastroju, spadek motywacji, pogorszenie koncentracji, czy wystąpieniem różnego rodzaju objawów somatycznych i psychosomatycznych. Niestety z wieloma z nich młody człowiek nie potrafi samodzielnie sobie poradzić. W takiej sytuacji pomóc i wsparcie rodziców są niezwykle ważne – dodaje psycholog.

Wyjazd remedium na koronawirusowe skutki

To właśnie po stronie dorosłych leży wsparcie młodzieży w tych trudnych dla nich chwilach. Codzienna dawka pozytywnej energii, dbanie o zróżnicowane formy relaksu i ruchu, nawet bez wychodzenia z domu, oraz rezygnacja z komputera czy smartfona w czasie wolnym to podstawowe zasady, jakie rodzice powinni wprowadzić do nowej domowej codzienności. Warto także już teraz zastanowić się nad kwestią wakacji, bowiem w tym roku letnie miesiące będą dla nastolatków pełnić niemal terapeutyczną funkcję. Jak zapewnić młodemu człowiekowi odpoczynek w atrakcyjnym miejscu, z optymalną dawką relaksu i atrakcji, a przy okazji stworzyć mu możliwość zrekompensowania braku towarzystwa w trakcie roku szkolnego? Odpowiedzią na wszystkie te potrzeby będzie odpowiednio dobrany obóz lub kolonie dla młodzieży.