W Polsce trwają zimowe wakacje, ale wiele osób już rezerwuje bądź właśnie zastanawia się nad wyborem kierunku kolejnej podróży. Czym kierują się Polacy, dokonując wyboru?

Agencja badawcza Stem/Mark na zlecenie Kiwi.com, wyszukiwarki tanich lotów i podróży oraz firmy traveltech, spytała Polaków oraz mieszkańców regionu Europy Środkowo - Wschodniej o to, czym kierują się przy wyborze kierunku wakacji.

Choć budżet stanowi jeden z kluczowych kryteriów i jest on szczególnie istotny dla kobiet (64 proc.) to jak wskazują wyniki badań, tzw. research w sieci jest podstawą do podjęcia przez nas decyzji.

Tuż za nim, oprócz aspektu finansowego, plasują się rekomendacje przyjaciół, znajomych i rodziny.

Wyniki badań zleconych przez Kiwi.com pokazują, że budżet to dla Polaków (59,6 proc.) jeden z kluczowych kryteriów, który wpływa na wybór kierunku podróży. Jest szczególnie istotny dla kobiet (64 proc.) - mężczyźni, jak pokazują badania, przykładają do niego mniejszą wagę (55,3 proc.).

W naszym najnowszym badaniu, przeprowadzonym na różnych rynkach, chcieliśmy się bliżej przyjrzeć źródłom inspiracji i kluczowym czynnikom motywującym podróżnych do wyboru miejsca, które wybierają na wakacje. W grupie krajów objętych badaniem oprócz Polski, znalazły się Czechy, Słowacja, Węgry i Rumunia. Wyniki pokazały, że dla Polaków kluczowa jest kwestia budżetu, z kolei Czesi, Słowacy i Rumuni kierują się głównie researchem w internecie, jaki przeprowadzają. Węgrzy natomiast, kierują się przede wszystkim rekomendacjami najbliższych - mówi Eliška Řezníček Dočkalová, dyrektor ds. obsługi klienta w Kiwi.com.

Wyniki badań Kiwi.com wskazują, że Polacy lubią robić dogłębny research i szukać informacji w wielu źródłach, które następnie pomogą w podjęciu decyzji dot. wyboru kierunku wakacji. Research jest szczególnie popularny wśród pokolenia Z (63,4 proc.). Co trzeci z nich czerpie inspiracje z Instagrama, niemal co piąty z Facebooka, a nieco ponad 12 proc. z Tik Toka. Okazuje się, że influencerzy nie pozostają bez wpływu - ich relacje z wakacyjnych destynacji są istotne dla niemal 14 proc. przedstawicieli GEN Z.

Osoby w wieku 30+ są mniej podatne na social media czy influencerów. Kierują się przede wszystkim budżetem, researchem, a także rekomendacjami bliskich i rodziny. Choć jak wskazuje Kiwi.com, te ostatnie (rekomendacje bliskich i rodziny) są szczególnie istotne dla pokolenia Z (50,4 proc.), a także osób w grupie wiekowej 45-59 lat (47,9 proc.).

Podróżowanie w miejsce znane z ulubionych seriali i filmów to jedna z kluczowych motywacji, która jest równie ważna, jak poznawanie lokalnej kultury czy ludzi. Drugi sezon Białego Lotosu, nasycony mitologią, pięknymi zdjęciami, krajobrazami rozgrywa się na Sycylii, a goście zatrzymują się w luksusowym White Lotus, który w rzeczywistości jest spektakularnym pałacem San Domenico, kurortem Four Season. To w połączeniu z fenomenalną obsadą sprawia, że Sycylia jak nigdy dotąd, w 2023 roku stała się magnetyczna, spektakularna i pożądana, jako miejsce na idealne wakacje.

Kiwi.com, wyszukiwarka tanich lotów i firma traveltech sprawdziła, że po premierze drugiego sezonu serialu w Polsce, która miała miejsce w październiku 2022, wzrosło zainteresowanie podróżami na Sycylię. Grudzień 2022 oraz styczeń b.r. to miesiące, kiedy Kiwi.com zarejestrowała najwięcej rezerwacji lotów na włoską wyspę. Było ich niemal 4 razy więcej niż w listopadzie 2022, miesiąca od którego liczba rezerwacji zaczęła rosnąć.

Wśród osób dokonujących rezerwacji 51 proc. to kobiety, a 49 proc. to mężczyźni. 43 proc. użytkowników rezerwacji dokonało od 3 tygodni do 2 miesięcy przed planowaną podróżą, z kolei co piąty użytkownik zrobił to z wyprzedzeniem od 2-4 miesięcy. Na miejscu 37 proc. podróżujących ma zamiar pozostać do 3 dni, 31 proc. planuje pobyt trwający od 4-6 dni, a 30 proc. spędzi tam długie wakacje, od 1-2 tygodni. Kiwi.com wskazuje, że średnia cena biletu na Sycylię po dacie premiery Białego Lotosu, czyli po 30 października 2022 na podróż w 2023 roku utrzymywała się na poziomie 86 EURO.

