Dawny hotel Melodia w Juracie przeobraża się w Best Western

Polski Holding Hotelowy modernizuje pokoje w dawnym hotelu Melodia w Juracie. Pokoje są dostosowywane do standardów marki Best Western. W sumie metamorfozę przejedzie 30 pokoi, które powinny być dostępne już latem.

Celem prac projektowych pracowni KM rubaszkiewicz prowadzonej przez Konrada Rubaszkiewicza było dostosowanie istniejących pokoi hotelowych do standardów marki Best Western i stworzenie spójnego, nowoczesnego kompleksu o nadmorskim charakterze. Pracami remontowymi objęto 27 pokoi z łazienkami, 2 pokoje typu studio z częścią dzienną, aneksem kuchennym, sypialnią i łazienką oraz jeden apartament z rozbudowaną, przestronną częścią dzienną, aneksem kuchennym, wydzieloną sypialnią, łazienką i dużym tarasem.

– Dzięki konsekwentnej realizacji strategii PHH już dzisiaj możemy podziwiać pierwsze efekty prac remontowych w dawnym budynku Melodia. Mamy nadzieję, że gdy znowu będzie możliwy ruch turystyczny nowa, zmodernizowana część budynku Melodia pozwoli naszym gościom na spędzenie czasu w komfortowych warunkach, a nadmorskie elementy wystroju umilą pobyt i będą pozytywnie wpływać na ich samopoczucie. W pokoju goście poczują bliskość plaży, a bezpośrednie sąsiedztwo lasu sosnowego umożliwi wyciszenie i wypoczynek – podkreślił Michał Szopa, dyrektor Hotelu Best Western Jurata.

W pokojach nowoczesny charakter architekci uzyskali poprzez zastosowanie prostych form, dużych ciemnoniebieskich płaszczyzn i geometrycznych wzorów tapet. Całość uzupełniona została o grafiki podkreślające największy atut inwestycji, czyli bliskie sąsiedztwo pięknej jurackiej plaży. Nawiązania do lokalizacji odnaleźć można również w samym doborze kolorystyki w pokojach. Wrażenie przynależności do krajobrazu uzyskano poprzez zastosowanie granatu, nawiązującego do głębokich tonów morskich oraz żółtych elementów przywodzących na myśl rozległe piaszczyste plaże w letnim słońcu. Tło dla tych intensywnych elementów stanowią jasnoszare ściany, a przytulności dodają im elementy o ciepłym odcieniu drewna. Pokoje hotelowe są przestronne, posiadają sofy wypoczynkowe z możliwością rozłożenia, co pozwala na uzyskanie dodatkowego miejsca noclegowego. Łazienki stanowiące stylistycznie integralną część pokoju, utrzymane są również w nowoczesnym stylu. Każdy z pokoi ma dostęp do prywatnego balkonu z widokiem na otaczający sosnowy las, typowy dla krajobrazu półwyspu helskiego. Więcej zdjęć dostępnych na PropertyDesign.

Dawny budynek Melodia po zakończeniu prac modernizacyjnych zostanie włączony do funkcjonującego Best Western Hotel Jurata. Dzięki temu powstanie harmonijny, nowoczesny kompleks zlokalizowany na Półwyspie Helskim w otoczeniu Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, który będzie dysponował 75 komfortowymi pokojami, salą konferencyjną na 150 osób, basenem i spa. Będzie to idealne miejsce na wypoczynek, jak również organizację spotkań biznesowych.