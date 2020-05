Debiut w czasach obostrzeń. Hotel Grano otwiera podwoje

Hotel Grano oferuje 136 komfortowych pokoi, w tym luksusowe apartamenty oraz pokoje typu “junior suite” czy “studio deluxe”. Jednostki pokojowe są wyposażone w rozwiązania high-end m.in. indywidualnie sterowaną klimatyzację czy telewizory Smart TV z systemem iLumio oraz możliwością korzystania z platformy Netflix. Goście mogą dostać się do pokojów zarówno za pomocą tradycyjnej karty, jak i specjalnej aplikacji wyposażonej w wirtualny klucz. W kompleksie znajduje się strefa SPA&Wellness obejmująca basen, siłownię oraz gabinety zabiegowe oraz autorska restauracja „Młyn” serwująca dania kuchni polskiej w zaskakującej odsłonie. Lokal może pomieścić do 120 gości. W wysokim sezonie będzie wzbogacony o letni ogródek ze stolikami.

Autorem projektu architektonicznego jest uznana pracowania KD Kozikowski Design. Za design wnętrz, którego motywami przewodnimi są kwiaty i wino odpowiada studio Ideograf – Paulina Czurak. Deweloperem odpowiedzialnym za realizację inwestycji jest Dekpol Deweloper.

- Otwarcie hotelu, ze względu na obecną sytuację związaną z pandemią koronawirusa, nie mogło się odbyć w sposób huczny, ale nie umniejsza to naszemu entuzjazmowi. Jesteśmy w pełni gotowi do przyjęcia gości, także pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, a nasi goście w tym nietypowym okresie mogą liczyć na 100 proc. naszej uwagi oraz chęci pomocy w odpowiedzi na wszelkie indywidualne prośby - mówi Arkadiusz Skobrosz, dyrektor generalny sieci Grano Hotels.

Obiekt wdrożył system kompleksowych rozwiązań sanitarnych. Wszelkie przestrzenie ogólnodostępne, w tym recepcja, są systematycznie dezynfekowane, a pracownicy mają obowiązek noszenia maseczek ochronnych bądź przyłbic oraz rękawiczek jednorazowych. Każdego dnia są także poddawani pomiarom temperatury (z takiej możliwości mogą także korzystać goście). W celu uniknięcia zgromadzeń podczas check-in wprowadzono limit w kolejce do 6 osób, które muszą zachować odstęp 2 m od siebie. Z wielką dbałością o każdy detal dezynfekowane są pokoje hotelowe. Rutynowe sprzątanie odbywa się jedynie na indywidualną prośbę lokatora oraz podczas jego nieobecności. Goście są meldowani w co drugim pokoju. Wszystko po to, aby zapewnić maksimum bezpieczeństwa oraz komfort. Zarówno w przestrzeniach ogólnodostępnych, jak i w pokojach można skorzystać z płynów do dezynfekcji. Od 18 maja, w wyniku znoszenia przez rząd kolejnych obostrzeń, będzie można zjeść posiłek w hotelowej restauracji. Praca lokalu będzie odbywała się zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego – personel restauracji będzie obowiązkowo nosił rękawiczki jednorazowe (kelnerzy i kasjerzy także maseczki ochronne bądź przyłbice) oraz dezynfekował ręce, stoliki i powierzchnie wspólne. Goście będą ulokowani w taki sposób, aby pomiędzy nimi była zachowana bezpieczna odległość. Szczegółowe materiały informacyjne związane z regulacjami sanitarnymi można znaleźć na terenie hotelu, w tym również w pokojach.