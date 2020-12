Deepspot po kontroli. Najgłębszy basen do nurkowania na świecie gotowy do startu

Zlokalizowany w Mszczonowie k. Warszawy najgłębszy do nurkowania basen na świecie Deepspot jest gotowy do użytku. Eksperci firmy Atlas przez ponad 50 tygodni byli obecni na budowie obiektu wspierając inwestora nie tylko produktami, ale i ekspercką wiedzą. Odpowiadali także za cotygodniowe inspekcje wykonanych prac. Ostatni z przeglądów był nietypowy - na dno basenu zeszło trzech nurków z zespołu Atlas Team, aby ostatecznie sprawdzić i potwierdzić jakość wykonanych prac.

Do przeprowadzenia ostatniej inspekcji kontrolnej zaproszeni zostali: Jakub Wietrzny, Tomasz Rusiński i Janusz Lis, którzy na co dzień są także nurkami. Aż trzy zejścia pod wodę, w tym to na rekordową głębokość aż 45,7 m, pozwoliły ocenić poprawność zrealizowanych prac. Deepspot jest gotowy do użytkowania.

Firma Atlas ma duży wkład w powstawanie i rozwój inwestycji, której pomysłodawcą jest Michał Braszczyński, prezes Aerotunel Sp. z o.o. – właściciela formatów Deepspot i Flyspot. Jej eksperci od samego początku prac byli obecni na terenie budowy: byli odpowiedzialni za dobór technologii, szkolili w zakresie prawidłowej aplikacji, a także byli odpowiedzialni za systematyczny nadzór nad poprawnością wykonanych robót.

Prace były prowadzone w skrajnie różnych warunkach: zimą bez gotowego jeszcze zadaszenia, w tubie – gdy przeszkodą był spływający po ścianach kondensat, na dennicy: gdy w ciągu kilkunastu godzin od położenia okładziny była napuszczana woda. Realne warunki budowy, napięte harmonogramy i nie do końca przewidywalność robót realizowanych w tak nowatorskim obiekcie wymagały szczegółowej diagnostyki, właściwego doboru produktów i indywidualnych rozwiązań technologicznych tak, aby osiągnąć wymaganą trwałość eksploatacyjną. Dlaczego jest to tak ważne w tym właśnie obiekcie? Naprawa w warunkach napełnionej aż 8 000 metrów sześciennych wody niecki nie jest możliwa bez spuszczenia wody, a to kreowałoby określone, ogromne koszty.