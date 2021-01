Dekpol wzbogaca Sol Marinę o condohostel

Równolegle z trwającymi pracami budowlanymi I etapu inwestycji, powstaje reprezentacyjny budynek, którego elewacja w kształcie rozpostartego na 11 kondygnacjach żagla góruje nad otaczającą go zabudową. Wewnątrz, oprócz pokoi hotelowych, będzie również komfortowo wyposażona strefa relaksu i czynnego wypoczynku. Deweloper będzie prowadził sprzedaż lokali w oparciu o sprawdzony i niezwykle korzystny model biznesowy. Ceny kompletnie wyposażonych i luksusowo wykończonych lokali zaczynają się od ok. 16,6 tys. zł netto za metr kwadratowy powierzchni.

Dekpol Deweloper w ramach prestiżowego kompleksu Sol Marina wprowadził do sprzedaży 130 pokoi o powierzchniach od 22 do 32 m2. Każdy z oferowanych lokali zostanie w pełni wykończony i wyposażony z wykorzystaniem najwyższej jakości materiałów. Unikalny klimat aranżacji wnętrz będzie stanowił wyjątkowe nawiązanie do lokalnej architektury. Przynależące do apartamentów przestronne balkony zagwarantują niepowtarzalny widok na marinę oraz okoliczną dziką przyrodę malowniczego nabrzeża Martwej Wisły i Wyspy Sobieszewskiej.

Wszystkie pokoje sprzedawane w ramach condohotelu Sol Marina oferowane są w oparciu o sprawdzony i bardzo efektywny model biznesowy. Uwzględnia on wiele korzyści dla inwestorów, m.in. zakup lokalu z odrębną własnością, umowę dzierżawy na okres 15 lat, podział przychodów w stosunku 50/50 z usług noclegowych z minimalnym czynszem w wysokości 5%*. Dodatkowo nabywcy pokoi hotelowych mogą liczyć zgodnie z umową na utrzymywanie obiektu podczas okresu dzierżawy oraz mają możliwość skorzystania z 14-dniowego pobytu właścicielskiego. Ceny pokoi hotelowych zaczynają się od 16,6 tys. zł netto za m2 powierzchni. Obiektem zarządzać będzie profesjonalny oraz doświadczony podmiot odpowiedzialny za funkcjonowanie hoteli i apartamentów sieci Grano.

Od lat zajmujemy się budową hoteli. Wiemy, jak powinny być zaprojektowane i wyposażone. Świadome i dokładne zaplanowanie inwestycji sprawia, że wszystkie zrealizowane przez nas obiekty cechują się najwyższą jakością wykonania oraz dużą wartością inwestycyjną. Co więcej, dzięki doświadczeniu spółek operatorskich wiemy, jak prowadzić hotele, które przynoszą stałe zyski dla inwestorów, nawet w obecnych czasach. Nasz unikalny model biznesowy został zastosowany m.in. w takich inwestycjach jak: Hotel Number One oraz Hotel Grano, gdzie cały czas doskonale się sprawdza – mówi Sebastian Barandziak, prezes zarządu Dekpol Deweloper.