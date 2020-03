Deweloperka z pianką

Spółka Janusza Palikota wybuduje domy przeznaczone na krótko- i długoterminowe pobyty na terenach Browaru Tenczynek. Domy o powierzchni ponad 100 mkw. będą wyposażone w... krany z piwem. Oddanie budynków do użytku nastąpi w 2022 roku.

Inwestorem domów piwnych jest Manufaktura Piwa, Wódki i Wina SA, której prezesem jest Janusz Palikot. Koszty inwestycji spółka pokryje ze środków własnych, jednak zysk z ich sprzedaży zostanie wypłacony w ramach dywidendy dla inwestorów, którzy w ramach kampanii crowdfundingowej promowanej na platformie Crowdway.pl obejmą akcje spółki Tenczynek Bezalkoholowe.

Wartość inwestycji wyniesie ok. 1,5 mln zł. Za projekt odpowiada pracownia Team S.C.

W pierwszym etapie zaplanowano cztery domy.

– Tego typu domy piwne powstały już w Skandynawii, ale w Polsce jako pierwsi mierzymy się z takim projektem. To będzie idealne miejsce dla smakoszy, którzy cenią smak niefiltrowanego i niepasteryzowanego piwa. W każdym domu będą krany z podłączeniem do tanków z wybranymi przez Klienta produktami Browaru Tenczynek– tłumaczy Janusz Palikot, prezes Browaru Tenczynek.

Domy piwne powstaną w części północnej terenu należącego do Browaru Tenczynek, w otoczeniu Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego.

Każdy dom ma mieć powierzchnię 100 mkw., w tym sypialnię, kuchnię, łazienkę i salon z dostępem do piwnych kranów.

– Układ funkcjonalny domków pozwoli na wygodne spędzanie czasu podczas krótkich i długoterminowych pobytów. Wygląd zewnętrzny oraz wystrój wnętrz budynków nawiązywać będzie do tradycyjnych, a jakże współczesnych rozwiązań materiałowych, surowych i jednocześnie ciepłych, jak drewno, kamień, beton czy cegła. Nowoczesne elementy wyposażenia wnętrz uzupełnione zostaną formami czeskich mebli stanowiącymi oryginalne osiągnięcia designu z epoki lat 50-60 dwudziestego wieku – tłumaczy Wojciech Kurzeja, architekt Team S.C.

Na początku marca podczas konferencji prasowej Janusz Palikot ogłosił powstanie nowej spółki Tenczynek Bezalkoholowe SA i rozpoczęcie kampanii crowdfundinowej promowanej na platformie Crowdway.pl. Po 6 dniach od startu zbiórki prawie 170 akcjonariuszy zainwestowało w akcje ponad 460 tys. zł. Celem kampanii jest pozyskanie do 4,17 mln zł na rozwój biznesu Tenczynek Bezalkoholowe SA – spółka ma zajmować się całkowitą dealkoholizacją piw Browaru Tenczynek i krajowych browarów kraftowych, a także inwestycjami we wspomniane domy piwne.

– W przypadku wynajmu wprowadzane będą dziennie stawki pobytu, a jeśli chodzi o zakup to cena wyniesie 12 tys. zł za mkw. Z kolei za piwo będzie się płacić zgodnie z licznikiem przypominającym wodomierz. Co ważne, jednorazowy zysk ze sprzedaży domów zostanie wliczony do pierwszej dywidendy akcjonariuszy spółki Tenczynek Bezalkoholowe, którą planujemy wypłacić w 2022 roku – dodaje Janusz Palikot.

Sprzedaż domów ruszy w 2022 roku.