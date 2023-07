Dinner in the Sky to wyjątkowe doświadczenie, które oferuje trwałe przeżycia i wrażenia kulinarne w niecodziennym otoczeniu. Platforma ponownie pojawi się w Bydgoszczy 12 sierpnia.

Idea Dinner in The Sky , czyli podniebnej restauracji narodziła się w 2006 r. w Belgii.

Platforma Dinner in The Sky ponownie pojawi się w Bydgoszczy.

12 sierpnia platforma będzie towarzyszyła koncertowi w ramach tegorocznej edycji Fontanna Muzyki. Idea podniebnej restauracji narodziła się w 2006 r. w Belgii. Platforma Dinner in the Sky od tej pory odwiedziła 60 krajów w Europie, ale także w Australii, Japonii, Indiach, Dubaju, RPA, Brazylii, Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Kanadzie, w Chinach. Dinner in the Sky wykorzystuje dźwig do uniesienia w powietrze specjalnego stołu restauracyjnego, przy którym jednorazowo może zasiąść 22 gości. Kelnerzy serwują swoim gościom dania na wysokości 50 metrów nad ziemią. Tym samym Dinner in the Sky zapewnia uczestnikom kolacji wyjątkowe doświadczenia w całkowicie bezpieczny sposób. Uczestnicy są odpowiednio zabezpieczeni w fotelach, te się obracają, by można było podziwiać widoki. Portal Wyborcza.pl poinformował, że 12 sierpnia w Bydgoszczy niecodzienna oferta Dinner in The Sky będzie towarzyszyła koncertowi Fontanna Muzyki. Wcześniej platforma w Bydgoszczy była dostępna w czerwcu br.

