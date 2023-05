Zaledwie 15 miesięcy po otwarciu, Disney zamyka Galactic Starcruiser, hotel dedykowany fanom Gwiezdnych Wojen.

Star Wars: Galactic Starcruiser to luksusowy hotel, który powstał w Walt Disney World Resort.

Inwestorem hotelu tematycznego jest Disney Parks.

Luksusowy hotel przyjął pierwszych gości 1 marca 2022 roku.

''Star Wars: Galactic Starcruiser to rewolucyjne, trwające 2 doby doświadczenie, w którym ty jesteś bohaterem. Ty i twoja grupa wyruszycie na jedyną w swoim rodzaju przygodę z Gwiezdnych Wojen, która będzie tylko dla was. To najbardziej wciągająca historia z Gwiezdnych Wojen, jaką kiedykolwiek stworzono" - tak park rozrywki reklamował pobyt w obiekcie przed otwarciem.

W marcu 2022 roku hotel przyjął pierwszych gości, jednak fani Gwiezdnych Wojen narzekali, że koszt pobytu w Starcruiserze jest zbyt wysoki. Cena dwóch nocy dla dwóch osób, z wyżywieniem, kosztowała minimum 4,8 tys. dol.

Disney ogłosił, że we wrześniu zamknie hotel. Jak podaje magazyn People, koncern nie podał bezpośredniego powodu decyzji.

Hotel Star Wars: Galactic Starcruiser liczy 100 pokoi imitujących doświadczenie pobytu na krążowniku imperium.

