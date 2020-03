Dlaczego najem krótkoterminowy jest zakazany? Na Sun & Snow odbiło się to rykoszetem

W rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego znalazł się zakaz najmu krótkoterminowego dla firm działających w ramach klasyfikacji PKD 55.20, co obejmuje wynajem apartamentów. - Wydaje mi się, że „dostało” nam się przy okazji zamykania ośrodków uzdrowiskowych, wczasowych i kolonijnych – domyśla się Marcin Dumania, prezes zarządu Sun & Snow. Zamierza napisać list do ministra zdrowia z prośbą o doprecyzowanie rozporządzenia.

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego Sun & Snow, największy w Polsce operator zarządzający wynajmem apartamentów w miejscowościach wypoczynkowych oraz w miastach wstrzymał do końca marca dokonywanie rezerwacji pobytów w lokalach przez siebie zarządzanych.

– W rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego znalazł się zakaz najmu krótkoterminowego dla firm działających w ramach klasyfikacji PKD 55.20, co obejmuje wynajem apartamentów. Wydaje mi się, że „dostało” nam się przy okazji zamykania ośrodków uzdrowiskowych, wczasowych i kolonijnych – domyśla się Marcin Dumania, prezes zarządu Sun & Snow.

To o tyle niezrozumiałe, że na przykład hotele mogą działać, choć z punktu widzenia ryzyka zakażenia się koronawirusem są bardziej podatne na niepożądane kontakty międzyludzkie.

- W naszych apartamentach są kuchnie, więc klienci mogą sami sobie gotować, nie muszą się narażać na spotkania w dużych skupiskach ludzi – tłumaczy Marcin Dumania.

Prezes Sun & Snow zapowiada, że zamierza napisać list do ministra zdrowia z prośbą o doprecyzowanie rozporządzenia.

– Sądzę, że jest to niedopatrzenie, dlatego musimy zareagować na tę sytuację – uważa Marcin Dumania.

Firma jeszcze przed wydaniem rozporządzenia wdrożyła maksymalne środki ostrożności.

- Wprowadziliśmy między innymi bezobsługowy proces przyjęcia turysty – z sejfu odbierał on klucze do apartamentu i dokumenty. Zatem cały proces odbywał się bez kontaktu z drugim człowiekiem. Pozamykaliśmy też baseny w obiektach, w których one działały oraz restauracje. Zlikwidowaliśmy całkowicie płatności gotówkowe - wylicza szef Sun & Snow.

Prezes ma nadzieję, że zamieszanie z zakazem działalności dla firm obsługujących najem krótkoterminowy uda się wyjaśnić do końca marca.

- Tymczasem prowadzimy prace konserwatorskie w naszych obiektach. Marzec co prawda jest u nas mało popularnym sezonem, ale już kwiecień i maj funkcjonują zawsze w wynajmie krótkoterminowym bardzo dobrze. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli anulować tych rezerwacji – przyznaje Marcin Dumania.

Wolumen rezerwacji na tegoroczne wakacje jeszcze miesiąc temu wyglądał bardzo optymistycznie.

– Obłożenie na konkretny dzień było niemal o sto procent wyższe niż rok temu. W tej chwili nie ma jeszcze paniki. Klienci na razie nie odwołują rezerwacji na czerwiec, lipiec i sierpień – informuje prezes Sun & Snow.