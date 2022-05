Do hoteli zaczynają wracać goście zagraniczni

Ostatnie miesiące to ciągłe zmiany w branży hotelarskiej. W Polsce głównymi czynnikami dezorganizującymi pracę hotelarzy był m.in. brak cudzoziemców.

– W ciągu ostatniego 1,5 roku hotele grupy Accor odwiedzali głównie goście lokalni. Stanowili od 70 proc. do 80 proc. obłożenia. Jednak ostatnie dwa tygodnie, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w całej Europie pokazały, że zaczyna wracać do hoteli gość zagraniczny – przyznaje Małgorzata Kalinowska - Klimek, VP Franchise Operation Poland & Eastern Europe Accor.

Symptomy świadczące o tym, że rynek hotelowy zaczyna wracać do wskaźników sprzed wybuchu pandemii w 2019 r. zauważalne są od czerwca poprzedniego roku. Nowym zjawiskiem okazało kurczące się okienko rezerwacyjne.

Jeszcze miesiąc temu niemal 70 proc. rezerwacji hotelowych dokonywanych było w okresie do tygodnia przed planowanym przyjazdem. Obecnie jest to ok. 56 proc.