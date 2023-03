Hyatt Place Kraków usytuowany jest w spokojnej dzielnicy Krakowa, potocznie nazywanej „Zielonymi Płucami”, znajdującej się w pobliżu Krakowskich Błoni i Parku Jordana. Obiekt oferuje 216 komfortowych, nowoczesnych i przestronnych pokoi i apartamentów, zaprojektowanych z myślą stworzenia gościom ,,domu, z dala od domu”. Podróżnicy decydujący się na pobyt w Hyatt Place Kraków mogą liczyć na takie udogodnienia jak m.in. całodobowe Centrum Fitness, Restaurację ZOOM, serwującą dania inspirowane kuchnią lokalną i międzynarodową, tętniący życiem ZOOM Lounge & Bar, a także całodobowy Market ze świeżo przygotowanymi i zapakowanymi sałatkami, kanapkami, przekąskami oraz napojami.

Przejęcie w zarządzanie Hyatt Place Kraków to dla Grupy Dobry Hotel niezwykle istotna akwizycja, dzięki której w dalszym ciągu możemy budować i jeszcze bardziej umacniać naszą pozycję na krakowskim rynku. W stolicy Małopolski zarządzamy już czterema obiektami i bardzo cieszymy się, że do tego grona dołącza kolejny, piąty hotel. To przejęcie jest dla nas ważne również z tego względu, że mając już przyjemność zarządzać z sukcesem obiektem Moxy Warsaw Praga, marki należącej do sieci Marriottt, poszerzamy nasze portfolio o obiekt reprezentujący globalną grupę Hyatt, jak dotąd jedyny hotel tej sieci w Polsce. Z determinacją będziemy dążyć do tego, by to zaufanie przekuć we wspólny sukces i zadowolenie odwiedzających hotel gości – mówi Leszek Mięczkowski, Prezes Zarządu Grupy Dobry Hotel.