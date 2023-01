Grupa Dobry Hotel, kierująca obecnie 17 hotelami na terenie całej Polski, obejmuje w zarządzanie kolejny obiekt.

Nowy obiekt to Butelkownia w Centrum Praskim Koneser.

Poszerza się tym samym swoje portfolio warszawskich lokalizacji, w których znajdują się już m.in. Hotel Moxy Warsaw Praga oraz H15 Boutique.

Butelkownia to nowoczesne centrum eventowe, na które składa się prawie 1000 m kw. wysokiej klasy przestrzeni w Centrum Praskim Koneser – zrewitalizowanej Warszawskiej Wytwórni Wódek na Starej Pradze. Obiekt został zaprojektowany w niezwykle oryginalnym, industrialnym stylu, a jego wyjątkowy design i elastyczna powierzchnia sprawiają, że Butelkownia stanowi idealne miejsce do organizacji eventów biznesowych oraz wieczornych imprez okolicznościowych na najwyższym standardzie.

Centrum Eventowe Butelkownia obejmuje reprezentacyjne foyer oraz salę główną o powierzchni użytkowej 675 m kw., która dzięki swoim wielu atutom, dostosowuje się do każdego rodzaju wydarzeń i umożliwia organizację wydarzeń dla kilkuset gości. Dodatkowe udogodnienia obiektu to m.in. bezpośredni dostęp do parkingu podziemnego, zaplecze z wejściem na salę główną czy połączenie z Hotelem Moxy Warsaw Praga, zlokalizowanym w tym samym budynku.

W naszym portfolio posiadamy już jeden obiekt zlokalizowany w Centrum Praskim Koneser, a mianowicie Hotel Moxy Warsaw Praga, z którym Butelkownia połączona jest wspólnym korytarzem. Przejęcie w zarządzanie tak wyjątkowego obiektu, pozwala uzupełnić obszar eventowy Grupy Dobry Hotel, która dostosowując się do potrzeb zarówno gości, jak i całego rynku, stale poszerza swoją ofertę o obiekty z różnych segmentów usług. Kierujemy już nie tylko samymi hotelami, ale także niezależnymi restauracjami czy właśnie centrum eventowym. W kwestii ciekawych, angażujących wydarzeń, Warszawa jest bardzo aktywnym miejscem, a Praski Koneser posiada swoją renomę na mapie stolicy. Tym bardziej, dla Grupy Dobry Hotel, przejęcie Butelkowni to niezwykle istotna akwizycja – mówi Daniel Łukaszewicz, Dyrektor Zarządzający Zarządu Grupy Dobry Hotel.

Grupa Dobry Hotel, oprócz Centrum Eventowym Butelkownia, zarządza również Hotelem Moxy Warsaw Praga, który także mieści się w Praskim Koneserze. Trzygwiazdkowy obiekt wyróżnia industrialny klimat i niezwykle oryginalny, designerki wystrój, dzięki czemu Moxy Warsaw Praga stanowi idealne miejsce zarówno na spotkanie biznesowe, jak i imprezę z przyjaciółmi przy tętniącym życiem hotelowym barze.

