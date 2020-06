Dobry Hotel przekonał biura podróży do turystyki krajowej

Po pierwszym szoku, tuż po zamknięciu hoteli szukaliśmy oszczędności. Potem byliśmy gotowi na rozpoczęcie działań niestandardowych. Wniosek był prosty: skoro biura podróży żyjące dotychczas z turystyki zagranicznej nie mogą nigdzie wysyłać swoich klientów, a wielu z nich już wykupiło wycieczki, otrzymało voucher lub czeka na zwrot pieniędzy, to może jest okazja do nawiązania współpracy. Chodziło nam o to, by zmieniły kierunek biznesowy promując turystykę krajową. Inicjatywa spotkała się z szerszym uznaniem. Mam nadzieję, że pomoże wielu obiektom funkcjonującym w kraju - tłumaczy Leszek Mięczkowski, prezes zarządu i właściciel grupy Dobry Hotel.

Czy można powiedzieć, że Dobry Hotel zachęcił biura podróży do promowania turystyki krajowej?

Leszek Mięczkowski, prezes zarządu i właściciel grupy Dobry Hotel: Po pierwszym szoku, tuż po zamknięciu hoteli szukaliśmy oszczędności. Zastanawialiśmy się, co będzie najważniejsze po powrocie do normalności. Uznaliśmy, że kwestie bezpieczeństwa. Dlatego już na przełomie marca i kwietnia zaczęliśmy przygotowywać procedury bezpieczeństwa. Kupiliśmy też sprzęt do dezynfekowania. Potem zaczęliśmy się zastanawiać, czy w tym niezwykle trudnym czasie mamy szansę na wygenerowanie jakiegokolwiek popytu. Byliśmy gotowi na rozpoczęcie działań niestandardowych. Wniosek był w sumie prosty: skoro biura podróży żyjące dotychczas z turystyki zagranicznej nie mogą nigdzie wysyłać swoich klientów, a wielu z nich już wykupiło wycieczki, otrzymało voucher lub czeka na zwrot pieniędzy, to może jest okazja do nawiązania współpracy. Chodziło nam o to, by biura zmieniły kierunek biznesowy promując turystykę krajową.

I co pan zrobił?

W pierwszym momencie zwróciliśmy się do trzech największych touroperatorów. Odpowiedź pierwszego była odmowna, ale po kilku dniach wrócili do tematu i zaczęliśmy negocjować warunki współpracy. Kilka dni później zadzwoniła do mnie znajoma, która prowadzi obiekt na Mazurach. Powiedziała, że kontaktowali się z nią w tej samej sprawie. Dotarło do mnie, że ta inicjatywa spotkała się z dużo szerszym uznaniem. Mam nadzieję, że pomoże wielu obiektom funkcjonującym w kraju i może pobudzi turystykę krajową. Na pewno wesprze zarówno biura podróży, jak i polskie obiekty noclegowe.

Biura przygotowały oferty. Przed nami wakacje, więc pewnie dotyczą one hoteli w oczywistych miejscowościach wypoczynkowych?

Od tego zaczęli, ale w tej chwili te propozycje wzbogacają się również o obiekty miejskie.

W końcu na przykład do Krakowa, Wrocławia czy Gdańska można przyjechać na zwiedzanie zabytków, prawda?

Oczywiście. Granice niektórych państw się co prawda otwierają, ale warto jednak zachować ostrożność. Przestrogą może być wydarzenie sprzed dwóch dni. Do Grecji przyleciał samolot z Kataru. U dwunastu osób na pokładzie wykryto koronawirusa, więc wszyscy pasażerowie zostali objęci kwarantanną. Wielu przedstawicieli naszej branży liczy na to, że znaczna części Polaków jednak zostanie w te wakacje w kraju. Jest o co walczyć, ponieważ w ubiegłym roku około 9 mln Polaków spędziło wakacje za granicą.

