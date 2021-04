Dobry Hotel wydzierżawił od Hossy Aparthotel Longstay w Gdyni

Aparthotel Longstay oddaje do dyspozycji gości 27 pokoi i apartamentów o podwyższonym standardzie. Zajmują powierzchnię od 20 do 101 mkw. i są wyposażone w aneksy kuchenne.

Gdyński Aparthotel Longstay jest dwunastym obiektem w portfolio grupy Dobry Hotel, która od samego początku w 2004 r. skupia się na zarządzaniu dzierżawionymi obiektami hotelowymi.

Specjalnością Grupy Inwestycyjnej Hossa są inwestycje mixed use, projektowane i realizowane z dbałością o środowisko i zasady zrównoważonego rozwoju, czego przykładem jest gdański Garnizon czy inwestycje dewelopera na terenie tzw. Gdyni Zachód.

Aparthotel Longstay oddaje do dyspozycji gości 27 pokoi i apartamentów o podwyższonym standardzie. Zajmują powierzchnię od 20 do 101 mkw. i są wyposażone w aneksy kuchenne. Dla gości udostępniono także salę śniadaniową z wyposażeniem oraz przestronny taras z widokiem na panoramę Zatoki Gdańskiej. Dodatkowo nowy obiekt zarządzany przez Dobry Hotel zapewnia całodobową recepcję i ochronę, podziemną halę garażową, salę fitness wyposażoną w urządzenia firmy Technogym oraz saunę fińską i łaźnię parową.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Grupa Dobry Hotel zarządzała dotychczas 11 obiektami, zlokalizowanymi w całej Polsce. Należą do nich hotele: Arkon Park w Gdańsku, Różany Gaj w Gdyni oraz sopockie Villa Sedan i Aqua Sopot, Dom Zdrojowy w Jastarni, Hotel Mikołajki w Mikołajkach, Altus Poznań Old Town, Unicus Kraków Old Town i pięciogwiazdkowy Unicus Palace w Krakowie, Aquarion w Zakopanem, a także Moxy Warsaw Praga Hotel. Do tego portfolio – jako 12 obiekt – dołączył właśnie Aparthotel Longstay.

Spółka rozpoczęła działalność w 2004 r. i od samego początku skupia się na zarządzaniu dzierżawionymi obiektami hotelowymi. Zaś sama nazwa Dobry Hotel ma być potwierdzeniem wysokiej jakości usług świadczonych w obiektach grupy ich gościom.

Grupa Inwestycyjna Hossa jest liderem trójmiejskiego rynku deweloperskiego i jedną z pierwszych firm tej branży w Trójmieście. W ciągu ponad 30 lat swojego istnienia firma zrealizowała ponad 40 wielofunkcyjnych projektów deweloperskich, obejmujących zarówno nieruchomości mieszkaniowe, biurowe, handlowo-usługowe, jak i hotelowe. Specjalnością dewelopera są inwestycje mixed use projektowane i realizowane z dbałością o środowisko i zasady zrównoważonego rozwoju, czego przykładem jest gdański Garnizon czy inwestycje dewelopera na terenie tzw. Gdyni Zachód.

Retransmisja sesji: FOKUS NA TRÓJMIASTO - Hotele