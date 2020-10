Dobry Hotel z certyfikatem

HRS „Clean and Safe” to dokument poświadczający wysoki standard higieny i bezpieczeństwa dla osób wybierających się w podróż służbową, a dla których czynnik czystości i higieny jest kluczowy przy wyborze hotelu biznesowego. To niezmiernie ważne, szczególnie dzisiaj, w czasie, kiedy zmagamy się z pandemią koronawirusa, a kwestie bezpieczeństwa stanowią priorytet dla obiektów świadczących usługi hotelowe i gastronomiczne. Od początku października certyfikatem „Clean & Safe” legitymuje się 11 hoteli polskiej sieci Dobry Hotel zlokalizowanych w Trójmieście, Jastarni, Mikołajkach, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Zakopanem.