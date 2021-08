Dobry Hotel zarządza warszawskim H15 Boutique Hotel i krakowskim H15 Palace

H15 Palace i H15 Boutique Hotel to dwa z trzech obiektów zarządzanych dotychczas przez grupę kapitałową AB Investment Group .

i to dwa z trzech obiektów zarządzanych dotychczas przez grupę kapitałową . W odpowiedzi na potrzeby rynku i przedstawiające się nowe możliwości, Grupa Kapitałowa podjęła decyzję o zmianie dalszej strategii rozwoju.

Z pomocą partnera jakim jest Dobry Hotel, AB Investment Group może skoncentrować swoje zasoby na tworzeniu kolejnych unikatowych nieruchomości hotelarskich w Europie Środkowo-Wschodniej.

- H15 Boutique Hotel & Residence rozpoczęliśmy tworzyć w 2008 r., nasz pierwszy projekt w Polsce. Od początku kierowaliśmy się zasadami – zero kompromisu w tworzeniu hotelu, miejsca na mapie Warszawy które będzie doceniane przez przyszłych gości, ale również przez mieszkańców. Miejsce w którym nasi współpracownicy będą dumni, że tworzą fenomenalny projekt razem z nami. Dziś wysiłek jest wynagradzany. Oddajemy naszemu Partnerowi w zarządzanie dwa wyjątkowe obiekty, a w niedalekiej przyszłości również wyjątkowy trzeci, który jest już w końcowej fazie przygotowań.

Wspólnie z Właścicielem grupy, patrzymy z radością jak nasza marka H15 dorasta. Tym samym przyszedł czas na kolejne wyzwania i nowe projekty. Wyznaczyliśmy sobie dalsze cele, aby kontynuować tworzenie nowych wyjątkowych miejsc wykorzystując nasze doświadczenie i potencjał jaki kryją nieruchomości w całej Polsce.

Niezależnie od lokalizacji czy wielkości kolejnego projektu, wytrwale będziemy się kierować naszymi fundamentalnym zasadami, które pozwoliły nam odnieść sukces – mówi prezes zarządu AB Investment Group, Grzegorz Rygiel.

- Objęcie zarządzaniem dwóch kolejnych hoteli, to bardzo ważne wydarzenie dla naszej grupy, pozwalające nam z optymizmem patrzeć na rozwój sytuacji całej branży. Ostatnie półtora roku wprowadziło wiele niepewności związanych ze stabilnością nie tylko wśród operatorów hoteli, ale całego sektora HoReCa. Niemniej, ostatnie miesiące pokazały jak ogromny jest potencjał polskiego rynku turystycznego oraz hoteli. Tak dużego zainteresowania pobytami w naszych obiektach już dawno nie notowaliśmy. Bardzo nas to cieszy, bo świadczy to nie tylko o atrakcyjności naszych lokalizacji, ale również o poczuciu bezpieczeństwa, jakie dajemy naszym Gościom. Kolejne tak atrakcyjne lokalizacje, jakimi są dwa wydzierżawione hotele to dla nas możliwość oferowania szerszej oferty pobytowej dla coraz bardziej wymagających Gości. Jestem przekonany, że przed nami kolejne dobre miesiące zarówno pod kątem pobytów wypoczynkowych, jak i biznesowych - mówi prezes zarządu i właściciel Grupy Dobry Hotel, Leszek Mięczkowski.