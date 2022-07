Dokąd uciec przed miastem w wakacje?

Wyspa Brzozowa i HauseBoat

Na pograniczu Warmii i Mazur na największej wyspie Jeziora Narie można zaznać natury w jednym z 13 domków. Tygodniowy pobyt dla dwóch osób nad jeziorem objętym strefą ciszy to koszt 2499 zł. Goście mogą skorzystać ze szkółki żeglarskiej.

Ziołowy zakątek w sercu Podlasia

Obiekt łączy na 20 ha różnorodność przyrody i kulturę regionu. Na gości czeka ziołowe SPA i chatki blisko natury oraz spacery po Ogrodzie Ziołowym. Cena pobyt za dobę dla osoby dorosłej rozpoczyna się od 95 zł. Najwięcej zapłacą goście decydujący się na nocleg w wielkim pniu. Dwuosobowy domek to koszt 450 zł za dobę.

Pod Cyprysami nad morzem

Nadmorski obiekt zapewnia swoim gościom aktywny wypoczynek. W ramach pobytu Pod Cyprysami na odwiedzających czekają: SUP Sunset, joga, SUP joga, windsurfing / surfing, wieczory z muzyką na żywo, wycieczki rowerowe, pilates, rejs RIB-em po zatoce Puckiej o zachodzie słońca. Cena za domek rozpoczyna się od 935 zł za dobę.

Pałac i Folwark Łochów Arche Hotel

W sąsiedztwie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego goście Pałacu i Folwarku Łochów mogą korzystać ze SPA i wziąć udział w spływie kajakowym. Koszt weekendowego pobyt za miastem w obiekcie Arche zaczyna się od 840 zł.

Hotel Skansen Conference & Spa w Sierpcu



Goście hotelu wybierając go na swoją letnią kryjówkę przed miastem znają się pośrodku 54 ha lasów należących do Muzeum Wsi Mazowieckiej i Skansenu. By przez letni weekend cieszyć się hotelowym wnętrzem w sąsiedztwie natury dwie osoby zapłacą od 1 448 zł.

Domki Białowieskie Sioło

Rezerwat ścisły Puszczy Białowieskiej, Park Pałacowy i Muzeum Przyrodniczo – Leśne tam mogą skryć się przed miastem goście obiektu Białowieskie Sioło. Pobyt dla dwóch osób za dobę zaczyna się od 210 zł.