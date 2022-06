Domek UKOI - 16 m.kw. hotelowego komfortu w otoczeniu dzikiej przyrody

UKOI jest ich autorskim projektem i produktem spółki Odpocznij S.A., stworzonej przez Bartłomieja Kraciuka i Nikodema Rozbickiego.

Mikrohotel to mobilny domek o powierzchni około 16 mkw., który nie wymaga pozwolenia na budowę.

Czas od rozpoczęcia produkcji do ustawienia mikrohotelu na działce wynosi około 90 dni.

Nie ma WiFi. Zasięg GSM raz jest, a raz go nie ma. Ale to żaden problem. Domki powstały, żeby się oderwać. Wyciszyć.

A gdyby komuś było trudno, to jest w nich żółte pudełko. Chowa się w nim komórkę, żeby przestała absorbować.

Pierwsza była Bookworm Cabin.

Powstała po to, by dać chwilę wytchnienia. Po to, by usiąść wygodnie, przestać pędzić i… Patrzeć. Czytać. Słuchać. Myśleć. Cieszyć się. Po prostu być - mówi o projekcie Bartek Kraciuk, przedstawiając autorski domek na stronach serwisu Slowhop.

Okazało się, że chatka jest popularna. Oraz, że jeden domek to za mało, by przyjąć wszyskich zainteresowanych.

Dlatego obok pojawiła się druga. I jest to Artbook Cabin.

Każda z nich jest idealnym miejscem, by czytać książki przez cały rok. I każda w minimalnym stopniu ingeruje w otoczenie.

- Staraliśmy się połączyć prostotę i bliskość natury z komfortem i dopracowaną estetyką. Obie chatki to wygodne miejsce do czytania książek przez cały rok przy jednoczesnej jak najmniejszej ingerencji w otaczające chatkę środowisko. Dla nas mniej naprawdę znaczy więcej - tak Bartek Kraciuk opowiada o swoim projekcie.

Twórcy domku znanego pod sielską nazwą UKOI zapewniają, że prototypy stoją na działce pod Warszawą . I że w sezonie bedą przyjmować gości.

Zlecamy do produkcji kolejne egzemplarze, by zrealizować założone na ten rok cele i wzrost - zapewniają właściciele projektu.

Ich samodzielny domek z dala od skupisk ludzkich w skali roku ma znacznie większe wzięcie, niż standardowa oferta typowych hoteli.

Mikroprzestrzeń na maksymalny odpoczynek

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych obecnie domków noclegowych w Polsce to Bookworm Cabin. I to od tego należącego do Odpocznij S.A. niewielkiego produktu ma zależeć aż 86 proc. przychodów firmy.

Spółka stawia na krótkoterminowy wynajem domków UKOI klientom indywidualnym.

Twórcy projektu zakładają, że w mikrodomkach będą odpoczywać mieszkańcy dużych miast. Osoby w wieku od 20-40 lat do UKOI przywiedzie potrzeba bezpośredniej bliskości natury i komfortowych warunków.

Goście, dla których właśnie oderwanie się od zgiełku wielkiego miasta ma wysoki priorytet są zarazem najbardziej aktywną grupą wśród turystów. Oni też nie boją się nowych doświadczeń .

Autorski projekt UKOI

Współwłaścicieli projektu i pomysłodawców jest dwóch. Jeden z nich ma doświadczenie w branży hospitality, a w portfolio udział w tworzeniu takich legendarnych miejsc jak Syreni Śpiew i Warszawa Powiśle. Drugi ze wspólników jest aktorem.

UKOI jest ich autorskim projektem i produktem spółki Odpocznij S.A. , stworzonej przez Bartłomieja Kraciuka i Nikodema Rozbickiego.

Mikrohotel z widokiem na okolicę to mobilny domek o powierzchni około 16 mkw., który nie wymaga pozwolenia na budowę. Czas od rozpoczęcia produkcji do ustawienia na działce wynosi około 90 dni.

Wszystko to, czego Bartłomiej Kraciuk nauczył się przy poprzednich projektach, wraz z nowym zespołem postanowił wykorzystać do zbudowania firmy, która da potencjał do rozwoju sieci w skali ogólnopolskiej i europejskiej.

Infografika ODPOCZNIJ

O UKOI

UKOI to gotowy projekt sieci mikrohoteli, lokowanych bezpośrednio na łonie natury. Pomysł bazuje na pojedynczym, mobilnym domku. Jego powierzchnia to ok. 16 mkw. , co sprawia, że domek nie wymaga pozwolenia na budowę. Na wyprodukowanie jednego mikrodomku UKOI i postawienie go we wskazanej lokalizacji potrzeba mniej więcej 90 dni.

O ODPOCZNIJ SA:

Bartłomiej Kraciuk - przedsiębiorca społeczny i wizjoner, wspólnik, założyciel i CEO Odpocznij S.A. Od 12 lat działa w branży hospitality. Jest laureatem kilkudziesięciu nagród branżowych. Założyciel Bookworm Cabins i Gniazdowa nad rzeką. Najchętniej łączy biznes, architekturę i nowe trendy.

Nikodem Rozbicki - aktor filmowy, teatralny i serialowy, współtwórca wielu oddolnych inicjatyw, m.in. Radio Inżynierska, wspólnik i założyciel Odpocznij S.A.

W spółce jest odpowiedzialny za wizerunek marki nową energię, którą wnosi do projektu.