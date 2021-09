Dominik Sołtysik, Orbis: Dywersyfikacja działalności to klucz do przetrwania w branży hotelarskiej

Pandemia w drastyczny sposób wpłynęła na branżę hotelową. Jak w kryzysowej sytuacji poradził sobie Orbis? - Nasza branża opiera się na cyklach, są lepsze i gorsze momenty. Dlatego od wielu lat wdrażamy strategię dywersyfikacji działalności. Jesteśmy obecni na wielu rynkach, w wielu sektorach. To nam pozwoliło na dość szybką reakcję i przystosowanie wyników do sytuacji rynkowej. Obecnie obłożenie naszych hoteli w Polsce to 50 proc., sytuacja dobrze wygląda w lokalizacjach turystycznych m.in. w Szczecinie i Wrocławiu. Obłożenie w hotelach miejskich i nastawionych na sektor MICE niestety jest niższe. Pytanie, co wydarzy się w następnych miesiącach, kiedy klienta turystycznego będzie zdecydowanie mniej - mówi Dominik Sołtysik, prezes zarządu i dyrektor generalny grupy Orbis i dodaje, że na wyniki z 2019 roku trzeba będzie prawdopodobnie poczekać kilka lat.

Grupa Orbis w dobie kryzysu potrafiła wygenerować kilka dodatkowych źródeł dochodu. - Jednym z nich jest projekt wirtualnej restauracji obiektu Novotel Warszawa Centrum, która dowozi dania z oryginalnego menu. Innym pomysłem stały się wirtualne konferencje - dodaje Sołtysik.