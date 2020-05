Dominik Sołtysik, Orbis na EEC Online: Do hoteli najszybciej powrócą turyści, MICE ucierpi najbardziej

Ostatnia dekada na rynku hotelowym w Polsce i na świecie upłynęła pod znakiem sukcesów i ciągłej hossy. - Zwłaszcza ostatnie 5 lat było fenomenalne i nagle w ciągu kilku tygodni wszystko runęło - przyznaje Dominik Sołtysik, członek zarządu, dyrektor ds. zarządzania aktywami Orbis SA. - Dla naszej branży był to szok. Obroty spadły o 95-100 proc., w 90-95 proc. anulowano rezerwacje biznesowe i MICE.

W długim terminie - jak mówił Dominik Sołtysik podczas sesji nieruchomościowej - rynek hotelowy powinien powrócić do swojego poziomu sprzed pandemii. W krótkim i średnim okresie - rynek będzie bardzo poszkodowany. - Wykres ilustrujący okres powrotu hoteli do dotychczasowego lub zbliżonego poziomu w ciągu najbliższych kilku lat przypominać będzie kształt litery U - mówi.

W kwietniu br. niemal wszystkie hotele grupy były zamknięte (poza jednym obiektem), natomiast w chwili obecnej Orbis w całym regionie otworzył 1/3 hoteli (ponad 20 obiektów). - Wciąż mówimy o dość niskim obłożeniu - mówił Dominik Sołtysik i zaznaczył, że sytuacja różni się w zależności od segmentu obiektu i profilu klienta. - W hotelach typu resort, sytuacja jest nieco lepsza niż np. w warszawskich obiektach nastawionych na klienta biznesowego. Z kolei hotele np. w Krakowie, nastawione na klientów międzynarodowych, notują bardzo niskie obłożenie ze względu na wciąż obowiązujące obostrzenia w ruchu międzynarodowym.

W najbliższej przyszłości na pewno hotele muszą nastawić się na zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dla gości. - Drugim trendem jest automatyzacja i cyfryzacja wszelkich procesów hotelowych, w tym check-in, check-out i kontaktu z klientem. Zmieni się również struktura klientów - prognozuje Dominik Sołtysik.

- Goście międzynarodowi i MICE wrócą do nas najprawdopodobniej w przyszłym roku - mówi i podkreśla, że dla rynku MICE ten rynek jest stracony. Najmniejszy wpływ pandemii będzie widoczny po stronie klienta turystycznego, który zostanie zmuszony do spędzenia wakacji i urlopów w Polsce. W związku z tym ta część biznesowa najszybciej powróci do naszych hoteli.

Jak zapewnił, najbliższe miesiące będą trudne dla branży, jednak Orbis był doskonale przygotowany. - Biznes hotelowy jest bardzo wrażliwy na cykle ekonomiczne. Musimy zawsze pamiętać o tym, że po latach hossy, następuje spadek, a na sektor wpływają bardzo różnorodne czynniki, np. terroryzm - mówił członek zarządu, dyrektor ds. zarządzania aktywami Orbis SA.

