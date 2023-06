Dr Irena Eris chce pozyskać na giełdzie ok. 140 mln zł. Mają być przeznaczone m.in. na akwizycje. Wkrótce firma rozbuduje hotel w Polanicy. W perspektywie kilku lat - wybuduje hotel w Świnoujściu, ale na pewno nie będzie on finansowany z IPO.

We wrześniu tego roku rozpocznie się rozbudowa hotelu SPA Dr Irena Eris Polanica-Zdrój. Liczba pokoi zwiększy się z 85 do 95.

W ramach segmentu kosmetycznego Dr Irena Eris planuje akwizycje wysokomarżowych spółek lub marek kosmetycznych poza Polską, w szczególności w Europie.

Budowa luksusowego hotelu SPA pod marką Dr Irena Eris w Świnoujściu jest na bardzo wczesnym etapie. Prawdopodobnie nie ruszy przed 2025 r.

Dr Irena Eris chce pozyskać na giełdzie ok. 140 mln zł. Pieniądze z emisji nowych akcji spółka przeznaczy m.in. na sfinansowanie zakupu jednego lub większej liczby podmiotów czy aktywów, w tym również marek kosmetycznych, działających w Polsce lub za granicą, w szczególności w Europie (od 70 mln zł do 120 mln zł).

Na sfinansowanie dalszego organicznego rozwoju na rynkach zagranicznych, na których prowadzona jest już działalność, a także nowych – w szczególności w Ameryce Północnej, firma chce wydać od 30 mln zł do 80 mln zł.

Inwestorom indywidualnym przydzielone może zostać do 10 proc. oferowanych akcji, a inwestorom instytucjonalnym pozostałe 90 proc. Ostateczna cena i liczba oferowanych akcji zostaną ustalone po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych i opublikowane 27 czerwca.

Dr Irena Eris zatrudnia prawie tysiąc osób

Firma Dr Irena Eris działa w sektorze produkcji kosmetyków i hotelarskim. W zakresie tego pierwszego, który na koniec 2022 r. stanowił niemal 80 proc. m.in. eksportuje swoje kosmetyki do 74 krajów na świecie.

– Od innych producentów kosmetyków wyróżnia nas centrum naukowo-badawcze, w którym pracują dermatolodzy i alergolodzy – tłumaczy Paweł Orfinger, prezes zarządu Dr Irena Eris.

W sektorze hotelowym firma prowadzi trzy luksusowe hotele spa: na Wzgórzach Dylewskich koło Ostródy, w Krynicy – Zdroju oraz Polanicy – Zdroju oraz sieć 27 kosmetycznych instytutów Dr Irena Eris.

– Pracuje w nich 400 osób, a cały ten segment odpowiada za niecałe 22 proc. obrotu naszej grupy – dodaje Paweł Orfinger.

Nasze wyniki finansowe poprawiają się z roku na rok. W zeszłym roku osiągnęliśmy obrót na poziomie prawie 340 mln zł. Naszym celem jest osiągnięcie w 2025 r. 500 mln zł obrotu bez uwzględnienia wpływów z IPO, które właśnie prowadzimy - tłumaczy Paweł Orfinger, prezes zarządu Dr Irena Eris.

W sumie grupa zatrudnia prawie tysiąc osób. – Nasze wyniki finansowe poprawiają się z roku na rok. W zeszłym roku osiągnęliśmy obrót na poziomie prawie 340 mln zł – wylicza Paweł Orfinger.

Siedziba firmy, magazyny oraz zakład produkcyjny mieszczą się od 1993 r. w Piasecznie przy ul. Armii Krajowej 12.

Plany na rozwój sektora hotelowego Dr Ireny Eris

Firma Dr Irena Eris posiada w swoim portfelu działkę w Świnoujściu.

– W tej chwili jesteśmy na etapie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Powoli tworzymy koncepcję przyszłej zabudowy. Najprawdopodobniej powstanie tam hotel, ale raczej w odleglejszej perspektywie kilku lat. Nie sądzę, żeby budowa się rozpoczęła przed 2025 r. Na pewno nie będzie on finansowany ze środków pozyskanych z IPO – tłumaczy Paweł Orfinger.

Rozbudowa Hotelu SPA Dr Irena Eris Polanica-Zdrój rozpocznie się we wrześniu tego roku, a zakończenie i oddanie do użytku nastąpi przed wakacjami 2024 r. Fot. www.drirenaerisspa.pl.

W najbliższych planach firma ma rozbudowę hotelu w Polanicy. – Zakładamy dobudowę pawilonu z dziesięcioma jednostkami mieszkalnymi. Będą to większe formaty rodzinne. Zauważyliśmy, że rośnie zapotrzebowanie na tego typu pokoje. Rozpoczęcie inwestycji planujemy we wrześniu tego roku, a zakończenie i oddanie do użytku – przed wakacjami 2024 r. – zapowiada Paweł Orfinger.

Dr Irena Eris zaczynała od jednego kremu

Rok 2023 dla firmy Dr Irena Eris jest specjalny, bo spółka obchodzi 40-lecie działalności. Powstała w 1983 r.

– Początki były bardzo trudne. Startowałam z jednym zatrudnionym pracownikiem. Mąż pomagał dorywczo, ponieważ musiał pracować na państwowym etacie, żeby zagwarantować nam utrzymanie. Dopiero po dwóch latach do nas dołączył – opisuje dr Irena Eris.

Na początku firma produkowała jeden krem. Z czasem asortyment się poszerzał. Po 1989 r. wszystko się zmieniło.

– Zmiana obrazu była radykalna. Zniknęła powszechna narracja o krwiopijcach, wyzyskiwaczach i prywaciarzach. Irena stała się szanowaną bizneswoman. To był rok, w którym zrozumieliśmy, że po sześciu latach budowania marki naprawdę zaczniemy się rozwijać, myśląc o własnej fabryce i szwajcarskich maszynach – wspomina Henryk Orfinger, przewodniczący rady nadzorczej Dr Irena Eris.

Po trzech latach powstała fabryka z nowoczesną technologią.

Pierwsze 10 lat naszej działalności to była nauka prowadzenia biznesu. Wcześniej nie mieliśmy żadnych doświadczeń z tym związanych. Irena jest doktorem farmacji, a ja budowałem w PRL-u drogi. Te zawody nie predestynowały do otwarcia firmy. Właściwie porwaliśmy się na coś, o czym niewiele wiedzieliśmy. Irena zajmowała się tym, co lubi i potrafi, a ja – całą resztą. Okazało się, że mam predyspozycje, żeby budować, zarządzać i rozwijać – opisuje Henryk Orfinger, przewodniczący rady nadzorczej Dr Irena Eris.

Jak dodaje, zawsze jednak byli przekonani, że coś budują. Nie chodziło tylko o pomnożenie majątku, co też było istotne, ale przede wszystkim o budowanie szczerych relacji z partnerami.

– Po 1989 r. przestałam myśleć, że do końca życia będę pracować w małym laboratorium. Zaczęliśmy budować holistyczny świat naszej marki. Ważną jego częścią jest centrum naukowo-badawcze oraz hotele i kosmetyczne instytuty. Taka oferta pozwala dobrać odpowiednią pielęgnację, która pozwoli człowiekowi pozbyć się kompleksów i funkcjonować w życiu jak najlepiej – wyjaśnia dr Irena Eris.

