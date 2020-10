Dramat czerwonych stref. Do początku 2021 roku dotrwa tylko część organizatorów targów

Spodziewamy się najgorszego. Bez konkretnego wsparcia ze strony rządu, do początku 2021 roku dotrwa tylko część organizatorów imprez targowych - tak wejście do czerwonych stref komentuje Beata Kozyra, prezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego.

Wejście miast, w których odbywają się targi, do czerwonej strefy wiąże się z koniecznością odwołania co najmniej kilkunastu imprez targowych i jest jednoznaczne ze spełnieniem się najgorszego z możliwych scenariuszy.

- Czerwona strefa oznacza lockdown dla branży targowej, która jest ważną dźwignią handlu. Znowu wracamy do sytuacji z marca i kwietnia br., kiedy zablokowane było dosłownie wszystko - mówi Beata Kozyra, prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego. - Co gorsza, jeśli strefy czerwone w miastach targowych utrzymają się do maja i czerwca przyszłego roku, organizacja targów nadal nie będzie możliwa. A proszę pamiętać, że lipiec i sierpień to sezon letni, czyli tradycyjnie „sezon martwy” dla branży targowej, a zatem jeśli branża targowa będzie mogła w ogóle działać, to nastąpi to dopiero jesienią 2021. Pytanie, ile firm przetrwa.

Czytaj również: Wsparcie albo bankructwo. Strefy czerwone dobiją branżę targową

Prezes zarządu Polskiej Izby Przemysłu Targowego powołuje się na badania branży targowej przeprowadzone wspólnie z Urzędem Statystycznym w Poznaniu, z których wynika, że do tej chwili ponad 60 tys. pracowników branży targowej straciło już pracę. - A to nie koniec - zaznacza Beata Kozyra. - Do tego należy doliczyć straty w branżach powiązanych: hotelowej, turystycznej czy podwykonawców.

Ile targów się nie odbędzie? Beata Kozyra zaznacza, że Izba dysponuje głównie danymi dotyczącymi firm członkowskich i przyznaje, że zaplanowanych na październik i listopad br. targów nie było szczególnie dużo. - W czasie pandemii kalendarze organizatorów targów zmieniały się adekwatnie do bieżącej sytuacji - zaznacza. - Niektóre imprezy zostały odwołane już wcześniej, w innych przypadkach zmieniano terminy, a do kalendarza wchodziły nowe imprezy takie jak np. krakowski AntyCovid Expo.

- Sierpień i wrzesień dały nam nadzieję, że targi - nawet w mniejszej skali - wrócą do gry. Teraz pożegnaliśmy się z optymistycznym nastawieniem - tym bardziej, że nie otrzymaliśmy właściwie żadnego wsparcia oprócz krótkoterminowego zwolnienia ze składek ZUS dla firm, które posługują się numerem PKD 82.30, czyli dla kilkudziesięciu organizatorów targów - mówi.

1

2

Retransmisja sesji: . Inwestycje po COVID-19 – czy Polska znów będzie zieloną wyspą?