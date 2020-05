Dramat MICE ciosem dla hoteli









07 maj 2020

Ten związek działa jak stare dobre małżeństwo – dramat jednego oznacza cios dla drugiego. Przed pandemią uczestnicy imprez w MCK i w Spodku stanowili od kilku do kilkudziesięciu procent gości w katowickich hotelach. Dlatego bardzo poważnym zagrożeniem byłoby odblokowanie dużych imprez dopiero w 2021 r. Radykalnie kurczy się też rynek spotkań korporacyjnych, szkoleń i prezentacji. Większość przeniosła się do sieci i może tam zostać na zawsze. Hotele muszą się zatem dostosować do zmienionego porządku cywilizacyjnego. Właścicieli i szefów hoteli w Katowicach zapytaliśmy o wpływ przemysłu spotkań na kondycję branży hotelowej w mieście.