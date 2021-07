Drastyczny spadek spotkań biznesowych w Krakowie. Hotelarze apelują o regulacje

Goście biznesowi wrócili do miejskich hoteli, ale niepewność spowodowana dalszym rozwojem sytuacji pandemicznej dla branży hotelowej jest szczególnie mocno odczuwalna.

- Przed wybuchem pandemii rezerwacje miały miejsce nawet rok przed wydarzeniami, dziś rezerwowane są czasem z kilkudniowym wyprzedzeniem, jednocześnie zmieniły się zasady rezerwacji. To wszystko sprawia, że zysk jest bardzo niepewny. Ważnym aspektem pozyskiwania klientów jest networking - mówi Joanna Ostrowska, zarządzająca rodzinną siecią Osti-hotele w Krakowie.

W ubiegłym roku odbyło się w Krakowie zaledwie 1919 spotkań biznesowych, czyli o 77,2 proc. mniej niż w 2019 roku i o 76,5 proc. mniej niż w 2018 roku.

Warto podkreślić, że pandemia spowodowała powrót krakowskiej branży spotkań do poziomu z 2012 roku, kiedy to odnotowano 1855 spotkań i przede wszystkim wpłynęła na ich formułę – połowa spotkań miała charakter wirtualny, 42 proc. stacjonarny (odbyły się w trzech pierwszych miesiącach roku) a 8 proc. wydarzeń odbyło się hybrydowo. Rozkład spotkań w Krakowie w ciągu 2020 roku był determinowany sytuacją pandemiczną na świecie i w Polsce, dlatego nie wykazywał typowych dla branży cech sezonowości. Najwięcej spotkań odbyło się w styczniu i lutym oraz we wrześniu. Mniejsza liczba odnotowanych spotkań w ubiegłym roku skutkowała mniejszą liczbą uczestników - wynika z raportu „Branża spotkań w Krakowie 2020”, który został opublikowany kilka dni temu.*

Jak będzie w tym roku czas pokaże, ale przedwakacyjne odmrożenie branży hotelowej sprawiło, że goście biznesowi częściowo wrócili do miejskich hoteli. To bardzo dobra wiadomość! Goście biznesowi stanowią ważną część klientów hoteli miejskich, w których - w przeciwieństwie do resortowych - widać zdecydowanie mniejsze zainteresowanie pobytami. Turystów z zagranicy jest jak na lekarstwo, a rodacy decydują się przede wszystkim na weekendowe wyjazdy.