Duża niepewność wśród osób planujących wakacyjny wypoczynek

Większość osób zainteresowanych wyjazdem wakacyjnym do apartamentów wypoczynkowych wstrzymuje się z dokonaniem rezerwacji do momentu wejścia w życie tzw. bonu wakacyjnego. Na nieco ponad tydzień przed startem wysokiego sezonu, rezerwacji dokonało zaledwie 26,4 proc. badanych, przy 92 proc. planujących wyjazd - wynika z badania firmy Sun & Snow.

Według wcześniejszych prognoz Sun & Snow poziom rezerwacji apartamentów w polskich kurortach w sezonie letnim 2020 będzie oscylował w granicach 80-95 proc., czyli na porównywalnym do ub.r. poziomie.

Zainteresowanie to potwierdza badanie przeprowadzone wśród osób preferujących wypoczynek w kraju, w ramach którego aż 94 proc. ankietowanych zadeklarowało chęć spędzenia tegorocznego urlopu w Polsce.

Jednocześnie zaledwie 26,4 proc. badanych deklaruje, że ma już zrobioną rezerwację, a 29,5 proc. chce zarezerwować pobyt na miesiąc przed planowanym przyjazdem. Zwlekać do ostatniej chwili będzie 16 proc. badanych. Pozostałe 28,1 proc. to osoby, które zaczekają z rezerwacją ok. 2 tyg. przed planowanym urlopem.

Według najnowszych doniesień, bon wakacyjny będzie przeznaczony dla dotychczasowych beneficjentów programu „500+”. Ma on wejść w życie jeszcze w czasie nadchodzących wakacji, choć zapewne najwcześniej dopiero w czwartym tygodniu lipca br.

- Podczas rozmów z klientami i w wynikach naszych badań widać niestety cały czas dużą niepewność wśród osób planujących wakacyjny wypoczynek. Wynika to zarówno z sytuacji gospodarczej, niepewności co do stabilności zatrudnienia, ale również niejasnej sytuacji związanej z tzw. bonem turystycznym. Może to powodować dużą zmienność cen w obrębie całej branży, która na pewno straci na braku turystów zagranicznych. Z drugiej strony nadal pewną niewiadomą jest popyt ze strony krajowego rynku (...) – mówi Marcin Dumania, prezes Sun & Snow.

Ankietowani pytani o długość planowanego wyjazdu urlopowego najczęściej wybierali odpowiedź w przedziale 3-7 dni (61,9 proc.) Z kolei dłuższy wyjazd od 8 do 15 dni planuje 33 proc. osób. Zaledwie 3 proc. badanych chce wyjechać na dłużej niż 15 dni.

Co ciekawe aż 37,9 proc. osób planuje wyjechać dwa razy, a więcej niż dwa deklaruje 36,6 proc. Grupa osób, które planują jeden wyjazd stanowiła 24,6 proc. ankietowanych. Dane więc potwierdzają trend, w którym coraz częściej decydujemy się na wyjazdy krótsze, ale jednocześnie liczymy, że uda nam się wyjechać na wypoczynek więcej niż jeden raz w ciągu roku.

Jednocześnie preferencje dotyczące ulubionego terminu wyjazdu wydają się nie zmieniać. Większość, bo 64,1 proc. osób planuje wyjazd na lipiec lub sierpień. Z kolei 28,1 proc. ankietowanych preferuje termin wrześniowy lub późniejszy. Jednocześnie wśród osób, które zadeklarowały, że najchętniej zdecydują się na wyjazd do apartamentu wypoczynkowego, największą grupę (67,4 proc.) stanowili ankietowani, planujący wyjazd dla 3-5 osób. Z kolei 27,5 proc. to osoby deklarujące chęć wyjazdu w 2 osoby.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 16-20 czerwca 2020 r. w ramach zamkniętej ankiety internetowej skierowanej do wybranej grupy osób, w której wzięło udział 1261 osób.

Grupa Sun & Snow to największy operator zarządzający wynajmem ponad 2 tys. apartamentów w ponad 30 miejscowościach wypoczynkowych oraz miastach w Polsce. Istnieje na rynku od 2008 roku.