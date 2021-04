Duże spadki w sektorze hotelowym. W najtrudniejszej sytuacji znalazł się Kraków

Turyści krajowi w 2019 roku odpowiadali za aż 70 proc. obłożenia hoteli w Polsce - wynika z danych CBRE. To dobry prognostyk na ten rok o ile obiekty hotelowe zostaną otwarte. Kluczowe będą wakacje, na które Polacy już teraz zaczęli robić rezerwacje. Nie wiadomo jednak, kiedy rząd podejmie decyzję o otwarciu hoteli. A branża ma sporą zadyszkę. Z danych zebranych przez CBRE wynika, że w listopadzie 2020 roku liczba noclegów zmniejszyła się o 46 proc. rok do roku, a liczba przyjazdów spadła o aż 67 proc. W najtrudniejszej sytuacji znalazł się Kraków, gdzie ruch jest generowany głównie przez turystów z zagranicy. Nieco lepiej sytuacja wygląda we Wrocławiu i Trójmieście.

- Początek poprzedniego roku zapowiadał się świetnie dla hoteli w Polsce. Dane ze stycznia i lutego wskazywały na poprawę popytu. Później pandemia zmieniła wszystko i hotele z miesiąca na miesiąc notowały spadki, z przerwą na te momenty, gdy nie obowiązywały obostrzenia. W tym roku, pierwszego ożywienia możemy się spodziewać w drugim kwartale, choć decyzja o zamknięciu hoteli na majówkę wstrząsnęła branżą. Turystyka krajowa jest bowiem kluczowym czynnikiem ożywienia, a ludzie po wielu miesiącach pandemii potrzebują odpoczynku. Dlatego najpewniej pierwsze podniosą się resorty. Natomiast jeżeli chodzi o hotele miejskie biznesowe ich odbudowa może potrwać nawet dwa lata od złagodzenia restrykcji – mówi Grzegorz Kaleta, ekspert ds. rynku hotelowego w CBRE.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Popyt na hotele w Polsce przed COVID-19 wskazywał na trajektorię wzrostu. W 2019 roku na rynku hotelowym odnotowano ponad 23,5 mln przyjazdów i prawie 45 mln noclegów, co odzwierciedla wzrost o odpowiednio 5,5% oraz 6,6% w porównaniu do poprzedniego roku. Turysta w 2019 roku w hotelu spędzał średnio 1,9 dnia. Sytuacja zmieniła się dramatycznie po wybuchu pandemii. Z ostatnich dostępnych danych wynika, że w listopadzie 2020 roku przyjazdy spadły o 46,5% w porównaniu rok do roku, a liczba noclegów zmniejszyła się o 67,1%.

1

2