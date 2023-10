Pod koniec sierpnia 2023 roku ceny na niektórych europejskich wyspach wzrosły nawet o 30%, podczas gdy na Costa del Sol, najbardziej poszukiwanej destynacji na kontynencie, roczny wzrost wynosi 11,7% w całym regionie.

W obliczu europejskiej niepewności gospodarczej związanej z rynkiem akcji i tradycyjnym rynkiem nieruchomości, przesyconej inflacją i konfliktem na Ukrainie, inwestorzy skupiają swoją uwagę na nieruchomościach wakacyjnych w południowo-zachodniej Europie.

Costa del Sol w Hiszpanii odnotowała największy wzrost inwestycji zagranicznych w ubiegłym roku, prześcigając uznane rynki sektora nieruchomości wakacyjnych, takie jak Côte d'Azur.

Regiony Portugalii wyłoniły się jako świeża opcja dla inwestycji w drugi dom i nieruchomości wakacyjne, stanowiąc solidną alternatywę dla Costa del Sol.

Directimo, europejska firma proptech pionierska w dostarczaniu opartych na danych wskazówek i doradztwa skoncentrowanego na nabywcy na rynkach nieruchomości wakacyjnych, wprowadza swój pierwszy raport porównawczy rynku, analizujący krajobraz inwestycji w najważniejszych destynacjach w Europie dla drugich domów i nieruchomości wakacyjnych.

Porównanie odnosi się do rynków wakacyjnych w południowo-zachodniej Europie i ujawnia, że pod koniec sierpnia 2023 roku ceny na niektórych europejskich wyspach wzrosły nawet o 30%, podczas gdy na Costa del Sol, najbardziej poszukiwanej destynacji na kontynencie, roczny wzrost wynosi 11,7% w całym regionie.

Główne wnioski z badania

Costa del Sol w Hiszpanii odnotowała wzrost inwestycji zagranicznych o 22% w 2022 roku, co przyczyniło się do imponującego wzrostu kapitału o 11,7%. Trend ten utrzymał się w lecie 2023 roku, z średnim wzrostem wartości nieruchomości o 2,9% w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Silne wskaźniki zajętości w Airbnb w tym regionie stanowią dodatkową okazję do generowania dochodów z wynajmu, sięgających nawet do 5% netto. Skutkuje to rocznym średnim zwrotem z kapitału wynoszącym 17%, z potencjałem wzrostu nawet do 20% w nowych inwestycjach.

Regiony Portugalii regularnie uznawane są za atrakcyjną opcję inwestycyjną dla drugich domów i nieruchomości wakacyjnych, stanowiąc solidną alternatywę dla Costa del Sol. Warto zauważyć, że Faro (Algarve) odnotowało imponujący wzrost kapitału o 13%, podczas gdy obszar Lizbony przeżywał stagnację.

Historycznie bardzo atrakcyjny obszar dla ekskluzywnych nieruchomości wakacyjnych, południowa Francja przeżywa obecnie moment przełomowy, w którym musi wykazać zdolność do kontynuowania przyciągania nowych projektów i inwestorów w takim samym tempie jak inne regiony europejskie, zachowując jednocześnie dwucyfrowy zwrot z kapitału. Między lipcem 2022 a czerwcem 2023 roku region PACA (Prowansja-Lazurowe Wybrzeże) odnotował średni wzrost kapitału na poziomie 3,75%, przy spadku wolumenu obrotu o 18,8%.

Włochy stoją przed znaczącym wyzwaniem demograficznym, które wywiera znaczną presję na ceny mieszkań i nieruchomości wakacyjnych, nadal obserwując spadek cen. Niemniej jednak renomowane obszary takie jak Como wykorzystują swój prestiżowy status, osiągając wzrost kapitału na poziomie 5,2% w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Inwestowanie w nieruchomości wakacyjne na wyspach

Według badań Directimo, hiszpańskie i portugalskie wyspy prowadzą pod względem wzrostu kapitału, z rocznym wzrostem na poziomie 12,4% na Wyspach Balearskich i 13% na Wyspach Kanaryjskich. Najatrakcyjniejszą wyspą z perspektywy wzrostu kapitału pozostaje Madera, z wzrostem o 15,9% w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Sassari, położone na północy Sardynii, dołącza do grona obszarów wyspiarskich, które dostarczyły inwestorom średni dwucyfrowy wzrost, oprócz ewentualnych dochodów z wynajmu.

Podstawowymi wyzwaniami na wyspach są ograniczona liczba nowych inwestycji i dostępność, jednocześnie oferuje solidne możliwości inwestycyjne.

Willy Dicu, Managing Partner, Directimo

Willy Dicu, Partner Zarządzający w Directimo, stwierdza:

Popyt na ekskluzywne nieruchomości wakacyjne oraz usługi concierge ukierunkowane na nabywcę to rzeczywistość potwierdzona faktami i danymi w naszych badaniach. Przewodzimy inwestorów i poszukiwaczy drugiego domu przez dynamiczny krajobraz, wykorzystując nasze zintegrowane spojrzenie i wiedzę, aby wzbudzić zaufanie w ich decyzje. Nasza aktualna oferta obejmuje Costa del Sol, Lizbonę, Algarve i Maderę, a rozszerzenie jest w toku na Wyspy Balearów i Kanaryjskie.

Matei Malos, Dyrektor Produktu i Badań w firmie, dodaje:

Syntetyzujemy ogromne ilości danych w użyteczną inteligencję, dostarczając mapę drogową zarówno dla indywidualnych nabywców domów wakacyjnych, jak i inwestorów instytucjonalnych. Nasza innowacyjna metodologia opiera się zatem na głębokim zrozumieniu i dostrojeniu wymagań naszych klientów, w kontekście wszechstronnej analizy rynku.

