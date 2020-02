Dwa hotele otwarte, w planach nowe inwestycje. Tak hotelAG podsumowuje rok

Nasz pierwszy hotel, Four Points by Sheraton Warsaw Mokotów, wymagał ścisłej współpracy z partnerem - Marriott International, co z jednej strony nakładało na nas konieczność dostosowania się do wymagań sieci, z drugiej jednak dawało duże wsparcie i hotelowy know-how. Przy otwarciu drugiego hotelu, Seaside Park Kołobrzeg, mieliśmy większą swobodę działania, ale specyfika miejsca oraz samego hotelu powodowała inne wyzwania, z którymi musieliśmy się zmierzyć. Te cenne doświadczenia chcemy przełożyć na dalsze projekty, które już mamy w planach - mówi Rafał Abramczyk, CEO hotelAG.

Miniony rok upłynął grupie doradczej hotelAG pod znakiem otwarć dwóch dużych projektów hotelowych. W kwietniu 2019 grupa wprowadziła na rynek pierwszy w Polsce hotel marki Four Points by Sheraton, wchodzący w struktury Marriott International. Położony w sercu biznesowej części Warszawy, hotel Four Points by Sheraton Warsaw Mokotów kieruje swoją ofertę głównie do gości biznesowych, którzy szukają dobrego standardu, komfortowego pobytu i przyjaznej, niezobowiązującej atmosfery. Wnętrza hotelu zostały zaprojektowane w stylu modern vintage i nawiązują do osiągnięć czołowych polskich projektantów dawnej Warszawy. 190 stylowo urządzonych pokoi zostało wyposażonych m.in. w wygodne łóżka Four Points by Sheraton Comfort Bed, 55-calowe telewizory z modułem Chromecast i aplikacjami typu Netflix i Youtube, szybki i bezpłatny dostęp do Internetu oraz nowoczesne udogodnienia typu mobile key i mobile check-in. W hotelu zaprojektowano 5 nowoczesnych sal konferencyjnych, które mogą pomieścić do 250 osób. Wszystkie mają dostęp do światła dziennego i są wyposażone w wysokiej jakości sprzęt audiowizualny. Restauracja & Bar Suwak 7 proponuje bogaty bufet śniadaniowy, przystępne cenowo zestawy lunchowe, z których można skorzystać w czasie przerwy w pracy, a także szeroki wybór lokalnych piw kraftowych oferowanych w hotelowym barze.

- Otwarcie hotelu Four Points by Sheraton Warsaw Mokotów jako pierwszego hotelu tej marki w Polsce cieszyło się dużym zainteresowaniem – mówi Rafał Abramczyk, CEO hotelAG. – Tym bardziej więc jesteśmy dumni z tego, iż udało nam się otworzyć ten wyjątkowy obiekt z takim sukcesem. Już pierwsze dni i tygodnie po otwarciu pokazały nam jak duże możliwości i potencjał ma przed sobą ten hotel. Pierwszy rok działalności hotelu zamknęliśmy z bardzo dobrymi wynikami zarówno jeżeli chodzi o przychody i zyski operacyjne, jak i opinie i zadowolenie naszych gości, co jest dla nas najważniejsze – dodaje Rafał Abramczyk.

