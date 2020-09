Dzień otwarty wesel w Hotelu Diament Vacanza

To świetna okazja, aby przyszłe pary młode zapoznały się z tym, co przedstawiciele branży ślubnej mają im do zaoferowania. Na dniu otwartym będzie można zobaczyć asortyment wielu firm, odbędą się również pokazy tańca.

Wśród wystawców, których będzie można spotkać na targach 27 września znaleźli się: Suknie ślubne i garnitury – Fasson Dorota Wróbel, Rent it, Events 360, DJ/ Wodzirej Leszek Bujoczek, Oprawa taneczna weselna i skrzypce, Maraquja, Rozbrykany Tygrysek, Wonder Moments, Selfie Events, ArtiDecor, Koneserka papieru, Coś Pysznego i Carter Beauty by K. Zarańska.