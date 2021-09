EEC 2021: Gdzie inwestorzy szukają dziś okazji inwestycyjnych?

Wbrew powszechnym opiniom na rynku wcale nie ma rzeszy hoteli do kupienia za bezcen. Z kolei w retailu nie brakuje okazji. - To niekoniecznie oznacza, że można kupić aktywa bardzo tanio, ale na pewno w przyzwoitej cenie - przyznał Maciej Dyjas, partner zarządzający Griffin Real Estate podczas sesji EEC 2021 „Nieruchomości. 2021 – rok, w którym rynek nieruchomości wróci do normalności?”.

Najbardziej poszkodowane w pandemii są centra handlowe i hotele. Czy w związku z tym oba te rynki oferują dziś aktywa po okazyjnej cenie?

Na pewno centra handlowe w dobrych lokalizacjach mogą w przyszłości zmienić funkcję. - Niektóre wzbogacą funkcję handlową o nową działalność. Sądzę, że będziemy obserwowali coraz więcej redevelopmentu, repozycjonowania i wprowadzania na rynek opcji mixed-use - przyznał Tomasz Buras, dyrektor zarządzający Savills Polska.

Z kolei lokalizacje podmiejskie, zwłaszcza grunty na których stoją, za kilka lat gdy wartości projektów przemysłowych i logistycznych dostatecznie wzrosną, będą mogły być przekonwertowane na funkcję magazynową.

Nie ma hoteli za bezcen

Wbrew powszechnym opiniom na rynku wcale nie ma rzeszy hoteli do kupienia za bezcen.

- Szukaliśmy takich okazji i nie udało nam się kupić żadnego obiektu. Zatem nie ma zbyt wielu takich propozycji - potwierdza Maciej Dyjas, partner zarządzający Griffin Real Estate.

Jeśli chodzi o sytuację w retailu, to w Polsce penetracja e-commerce’u rośnie wolniej niż cały rynek detaliczny. - Skutkiem tego jest to, że sprzedaż w centrach handlowych jest dodatnia w porównaniu do rekordowego w historii roku 2019. Jest trochę mniej odwiedzających, ale oni wydają więcej pieniędzy - zwraca uwagę Maciej Dyjas.

Dlatego, jego zdaniem, niekoniecznie należy mówić o zmianie funkcji czy konwersji na logistykę w niektórych lokalizacjach.

- Generalnie są to aktywa, które jeszcze przez dłuższy czas mogą bardzo przyzwoicie funkcjonować, generując cash flowy. Wyrazem tego jest to, że w ostatnich dwóch kwartałach wróciła grupa inwestorów, która jest zainteresowana inwestycjami w tym segmencie. Zatem w retailu są inwestycyjne okazje. To niekoniecznie oznacza, że można kupić bardzo tanio aktywa, ale na pewno w przyzwoitej cenie - podkreśla Maciej Dyjas.

Griffin Real Estate ostatnio zawarł z amerykańskim inwestorem transakcję dotyczącą szeregu hipermarketów. Cena była dla obu stron bardzo satysfakcjonująca.