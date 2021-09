EEC 2021: Nowe otwarcie w hotelarstwie?

Rynek hotelowy odbudowuje się w niejednorodnym tempie, nad branżą wciąż kładzie się cień niepewności, a zarządzanie obiektem przypomina dziś pracę na giełdzie. Wskaźniki cały czas rosną albo spadają, w zależności liczby zachorowań, decyzji rządu czy ogólnego przekonania do podróży. Biznes uczy się na nowo hotelarstwa - to najważniejsze wnioski z dyskusji „Turystyka – nowe otwarcie” podczas EEC.

- Widzimy, że okres pandemiczny przyniósł duże zmiany w preferencjach konsumenckich, a okres lockdownu wywarł wielki wpływ na zachowania - mówi Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki, wspominając o tzw. turystyce niepewności. - Jesteśmy niepewni dnia następnego, jeśli chodzi o rozwój pandemii, podróżujemy bliżej, w bezpieczne regiony, rezerwujemy w maksymalnie bliskim okresie czasu, by obniżyć ryzyko - wyjaśnia minister. - Wiele tych zjawisk oraz problemy na rynku pracy w HoReCa spowodowały, że turystyka stała się sektorem niepewnym i budowanie na nim pewnych scenariuszy gospodarczych jest w tej chwili zdecydowanie osłabione - mówi.

- Nastroje są umiarkowanie optymistyczne, ale niepewność pozostaje - potwierdza Ireneusz Węgłowski, prezes, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, przewodniczący rady, Polska Organizacja Turystyczna i zaznacza, że branża hotelowa nie jest jednorodna. - Według naszych danych niektóre hotele w okresie wakacyjnym nadrobiły częściowo straty, ale wielu obiektom, w tym hotelom sieciowym zlokalizowanym w miastach i opartym o segment MICE czy sprofilowanym na zagraniczny biznes, niestety, się to nie udało - mówi prezentując najnowsze dane za wrzesień. - 65 proc. obiektów w Polsce zanotowało frekwencję powyżej 75 proc. a 85 proc. hoteli odnotowało frekwencję powyżej 40 proc., w grupie wypoczynkowej cztery na pięć hoteli zanotowały frekwencję powyżej 70 proc. podczas gdy w grupie biznesowej i MICE poziom 70-proc. frekwencji uzyskało tylko 23 proc. hoteli. Tę niejednorodność należy brać pod uwagę przy prognozach na przyszłość - zaznacza.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Zarządzanie obiektem jak praca na giełdzie

- Niepewność, zarówno w sektorze gościa indywidualnego, jak i w branży MICE jest bardzo duża - przyznaje Michał Kozak, prezes zarządu Hotel Arłamów SA, ale zaznacza, że mimo to podchodzi optymistycznie do biznesu. Wskazuje również na różnorodność doświadczeń, które na nowo rozrysowują mapę zachowań konsumenckich. - Zarządzanie obiektem przypomina dziś pracę na giełdzie. Wskaźniki cały czas rosną albo spadają, w zależności liczby zachorowań, decyzji rządu czy ogólnego przekonania do podróży. Uczymy się na nowo hotelarstwa, bo zachowania konsumenckie są odmienne od stabilnych zachowań konsumenckich, z którymi mieliśmy do czynienia w 2019 r. - mówi.

1

2

3