EEC: MICE stał się bardziej elastyczny

Elastyczność to zdaniem ekspertów reprezentujących przemysł spotkań największa zmiana, jaka zaszła w nim w ciągu ostatnich dwóch lat.

Przemysł spotkań był jedną z tych branż, które mocno oberwały w czasie pandemii. Jakie wnioski wyciągnął z tego okresu?

Przez ponad dwa lata ukształtowaliśmy w sobie umiejętność bycia bardzo elastycznym - przyznaje Michał Kozak, prezes Hotelu Arłamów.

Zwracali na to uwagę również pozostali goście zaproszeni do udziału w panelu "Przemysł spotkań" zorganizowanym w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Przemysł spotkań i wydarzeń w Polsce od początku pandemii koronawirusa był tą gałęzią gospodarki, która musiała mierzyć się z największymi obostrzeniami oraz z częstymi zmianami zasad funkcjonowania. Przedstawiciele branży zgodnie przyznają, że wyciągnęli z tego czasu cenną lekcję.

- Wiemy, że zostanie z nami hybryda. Nie będzie przejścia tylko na wydarzenia online. Ludzie chcą się spotykać, bo nic nie zastąpi targów face to face. Jednak hybryda zwiększa zasięg. Choć zawsze mieliśmy to na wyciągniecie ręki, to dopiero w czasie pandemii uświadomiliśmy, jakie może dawać korzyści - opowiada Marcin Stolarz, prezes PTWP Event Center.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

Jak dodaje, inną lekcją, jaką wyciągnęli z czasu pandemii, to dzielenie się potencjalnym ryzykiem z partnerami biznesowymi.

- Nasi klienci i my porządnie oberwaliśmy w czasie pandemii, to w efekcie zbliżyło nas do siebie. Teraz jesteśmy wobec siebie bardziej wyrozumiali, bardziej otwarci - dodaje Marcin Stolarz.

Z kolei Olga Semeniuk, sekretarz stanu i pełnomocnik rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju i Technologii przyznaje, że firmy doskonale dostosowywały się do panujących warunków i stały się elastyczne.

- Dzięki temu w wielu przypadkach przeszły przebranżowienie funkcyjne czy merytoryczne, jednak to pokazało, że branża potrafiła się zaadaptować do każdych warunków, miały pomysły i je wdrażać - podkreślała minister Semeniuk.

Także Michał Kozak, prezes Hotelu Arłamów przyznał, że przedsiębiorstwa stały się bardziej elastyczne.

- Przez ponad dwa lata ukształtowaliśmy w sobie umiejętność bycia bardzo elastycznym. Do każdego problemu potrafimy podejść bardzo szeroko, wypracowaliśmy w sobie również umiejętności adaptacyjne i poznaliśmy nowe możliwości pozyskiwania klientów - dodaje szef Hotelu Arłamów.