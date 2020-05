EEC Online: Branża MICE potrzebuje nie tylko tarczy, ale i mieczy

- W branży spotkań i czasu wolnego, poza wydarzeniami online, nic się teraz nie dzieje - mówił podczas EEC Online Marcin Herra, prezes zarządu Areny Gliwice. - Jednak, paradoksalnie, ten kryzys pomaga uświadomić ludziom spoza branży, jak jest ona ważna. Generując 6-7 proc. polskiego PKB, utrzymując setki tysięcy miejsc pracy dodał.

Jak mówi Herra, środowisko bardzo mocno pracuje na rzecz wyjścia z trudnej sytuacji, tym bardziej, że chodzi także o pozycję na arenie międzynarodowej, na której polska branża MICE stała się ważnym graczem.

- Będzie nowe rozdanie, nie możemy się spóźnić z wejściem na rynek - mówi Andrzej Hulewicz, Vice President Mazurkas Travel Poland. - W Niemczech zapowiedziano już terminy imprez targowych. W ten sposób za zachodnią granicą uzyskują przewagę konkurencyjną - dodał.

Tymczasem w Polsce branża nie ma kalendarza odmrażania.

Ale jest i dobra wiadomość. W poniedziałek, 18 maja, przedstawiciele sektora MICE spotkali się wicepremier i minister rozwoju Jadwigą Emilewicz, by przekazać jej dokumenty zawierające etapowy harmonogram wychodzenia z lockdownu. Do przyszłego tygodnia mają być zaopiniowane przez służby sanitarne, by stanowić przedmiot dalszej dyskusji z władzami.

- Chodzi o to, żebyśmy mieli nie tylko tarcze, ale i miecze, żebyśmy mogli znowu myśleć o zarabianiu. Na początek na pewno nie będzie to wiele, ale i to się liczy - mówi Marcin Herra. - Najbliższe dwa tygodnie będą fundamentalnie istotne dla ustalenia, kiedy będzie możliwa organizacja wydarzeń dla 200, 300 osób, a potem w większej skali - podkreślał.

Jak duży wkład przemysł spotkań i czasu wolnego ma w gospodarkę, przypomina Marcin Stolarz, prezes PTWP Event Center Sp. z o.o, która zarządza Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Spodkiem w Katowicach.

- 210 mln zł wydali w ubiegłym roku w Katowicach uczestnicy eventów. Ponad 500 imprez odbyło się w MCK i Spodku - mówi Stolarz. - To bodziec do rozwoju hotelarstwa w tym mieście. Do roku 2022 ma tu powstać siedem nowych hoteli, ponad tysiąc pokoi. To też impuls dla gastronomii, transportu publicznego, handlu i sektora kultury - podsumował.

Z przemysłem spotkań nierozerwalnie związana jest branża lotnicza. Prezes zarządzającego Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik poinformował, że pyrzowickie lotnisko od marca zanotowało 90-procentowy spadek przychodów.

Dodał, że w efekcie obecnego tąpnięcia w branży, porty lotnicze będą pozbawione zdolności do realizowania inwestycji w kolejnych latach. Apelował o wsparcie w tym zakresie środkami z Unii Europejskiej. Przedstawiciele branży lotniczej zapewniali, że dopełnią wszelkich procedur sanitarnych, aby pasażerowie nie bali się latać.