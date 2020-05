EEC Online: Rynek hoteli wiele stracił. Hotelarze liczą na zyski w wakacje









Utracone przychody Hotelu Arłamów wynoszą około 20 mln zł. Obiekt zostanie otwarty 22 maja. - Na szczęście dynamika sprzedaży jest optymistyczna. Jeśli nie wydarzy się nic, co zmniejszy zainteresowanie gości przyjazdem do naszego hotelu, to tegoroczne wakacje mogą być bardzo obiecujące. Jednak odbudowa utraconego przychodu potrwa dłużej – powiedział podczas debaty EEC Online „Branże wrażliwe” Michał Kozak, prezes zarządu Hotel Arłamów.