Pięciogwiazdkowy hotel Stradom House w Krakowie, należący do Autograph Collection Hotels by Mariott, otrzymał pozwolenie na użytkowanie.

Stradom House to najbardziej luksusowy hotel w Krakowie i jeden z najlepszych w Polsce.

W skład hotelu wchodzą dwie restauracje, bar oraz winiarnia z ogródkiem.

Projekt został zrealizowany przez Angel Poland Group.

Hotel Stradom House zlokalizowany przy ulicy Stradomskiej, w bliskim sąsiedztwie Zamku Królewskiego na Wawelu, oferuje 125 ekskluzywnych pokoi. Zespół projektowy Angel Poland Group dostrzegł olbrzymi potencjał w kamienicy z XIV wieku, pomimo że początkowo jej stan techniczny był bardzo zły. Jej długa i ciekawa historia była wspaniałym źródłem inspiracji do stworzenia tożsamości tego miejsca na nowo.

Hotel Stradom House.



W skład hotelu wchodzą dwie restauracje, bar oraz winiarnia z ogródkiem. Hotel posiada zewnętrzne patio, a w ramach usługi business & travel zapewnia m.in. dostęp do sal konferencyjnych. Goście Stradom House będą mogli korzystać również z ekskluzywnego klubu wellness-spa Sól. Perłą w koronie, będącą hołdem dla przeszłości odrestaurowanej kamienicy jest Hedwigs, światowej klasy bar i piwnica z winami mieszcząca się w jednej z najbardziej reprezentacyjnych części hotelu.

Stradom House kiedyś i dziś.



Naszą wizją od początku było stworzenie w Krakowie niepowtarzalnego miejsca. Takiego, w którym ludzie będą mogli swobodnie brać udział w wydarzeniach kulturalnych, korzystać z pięciogwiazdkowego hotelu, restauracji, klubu czy centrum spa i przestrzeni eventowych. Renowacja zabytkowego budynku jest niewątpliwie wyzwaniem, jednak efekt końcowy daje nam dużo satysfakcji. Dziś z dumą możemy powiedzieć, że ciężka praca się opłaciła. Stradom House przenosi filary Grupy Angel Poland na kolejny poziom – mówi Shachar Samuel, Co-owner Angel Poland Group.

W Stradom House trwają ostatnie prace wykończeniowe, będące dopełnieniem całego projektu, prowadzona jest aktualnie rekrutacja pracowników. Hotel zapewni ok. 150 nowych miejsc pracy. Planowane otwarcie nastąpi w kwietnia 2023 roku.

Stradom House, należący do Autograph Collection Hotels by Mariott to trzeci projekt hotelowy Angel Poland Group, po DoubleTree by Hilton, znajdującym się w kompleksie OVO Wrocław oraz The Granary La Suite Hotel, który stał się punktem odniesienia dla wszystkich butikowych hoteli w Polsce.

