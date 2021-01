Ekskluzywny projekt w HE Concept Store

HE Concept Store w Hotelu Europejskim w Warszawie dołączył do grona starannie wyselekcjonowanych miejsc na mapie świata, w którym poznamy bliżej Louis XIII, jeden z najdroższych i najbardziej wyrafinowanych koniaków świata.

Globalny projekt Louis XIII Cabinets pozwala na doświadczenie nowego wymiaru konsumpcji luksusowych alkoholi. Do ściśle wyselekcjonowanego grona światowych metropolii, takich jak Hongkong, Dubaj czy Moskwa, dołączyła Warszawa i znajdujący się w niej butik HE Concept Store. Każda z lokalizacji jest starannie wybierana, dlatego zaaranżowanie polskiej strefy w luksusowym obiekcie, jakim bez wątpienia jest Hotel Europejski, było naturalnym wyborem marki.



- Stworzenie polskiej strefy marki Louis XIII jest dla nas wyjątkowym momentem. Znaleźliśmy się właśnie w światowej czołówce, co stanowi ogromne wyróżnienie. Wybór miejsca i partnera był dla nas bardzo ważny, dlatego cieszymy się, że jest nim Hotel Europejski. Tutaj splata się kilkusetletnia historia, zarówno budynku, jak i koniaku Louis XIII. Mamy nadzieję, że duch czasu będzie za każdym razem towarzyszył naszym wspólnym Gościom, którzy dadzą się oczarować temu, co najbardziej luksusowe – rzemiosłu, historii, tradycji i jakości. Te wartości niewątpliwie łączą markę Louis XIII z Hotelem Europejskim - mówi Kalina Dzikowska, Country Manager Rémy Cointreau.

Sercem strefy Louis XII w HE Concept Store jest misternie wykonana gablota z 16 skrytkami do prywatnej dyspozycji klientów. W każdej z nich można przechowywać cenne karafki wraz z dwoma kryształowymi kieliszkami. Dzięki temu degustacja koniaku Louis XIII można być świetnym tłem i pretekstem dla wizyt towarzyskich i spotkań biznesowych wymagających specjalnej, kameralnej oprawy.

Strefa Louis XIII to nie tylko miejsce, w którym można zasmakować w stuletnim koniaku. To również projekt podkreślający piękno formy i kunszt rzemiosła. Za design strefy odpowiedzialna jest Magdalena Kijanko – właścicielka Studio Modulare, zaś za wykonanie i pracę z najwyżej jakości materiałami – Remigiusz Misiak z firmy FormUp. Celem autorów było stworzenie gabloty, której wygląd będzie spójny z przestrzenią HE Concept Store i globalnymi standardami przyjętymi przez markę Louis XIII.

Warszawska strefa Louis XIII w HE Concept Store przy ul. Krakowskie Przedmieście 13 jest już otwarta dla gości.