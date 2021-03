Eksperci Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie: Lockdown nie jest lekarstwem na koronawirusa

Spełnił się czarny sen przedsiębiorców – od 20 marca wracamy do obostrzeń „czerwonej strefy”, co oznacza zamknięte hotele, ograniczoną działalność galerii handlowych czy ograniczenie funkcjonowania instytucji kultury oraz sportowych. Zamknięta od października gastronomia i branża fitness zamknięta pozostaje. – Tydzień temu mówiliśmy o „pełzającym lockdownie” i okazało się, że kreślone przez ekspertów scenariusze, że niebawem restrykcjami objęta będzie cała Polska się spełniły – mówi Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Minister Zdrowia Adam Niedzielski przekonuje, że to ostatni dzwonek, by ratować Polaków przed zwyżkami trzeciej fali koronawirusa. Lockdown ma potrwać od 20 marca do 9 kwietnia.

– Nie kwestionujemy powagi pandemii i związanej z nią konieczności obostrzeń w celu jej zahamowania, ale nie mamy również wątpliwości, że sytuacja przedsiębiorców pogarsza się z każdym tygodniem. Chcemy podkreślić, że nam nie chodzi o krytykę działań rządu ale jesteśmy przede wszystkim głosem zrozpaczonych przedsiębiorców, którzy będąc dotąd płatnikami do budżetu, teraz stoją w obliczu osobistych tragedii .Bez realnego wsparcia rządu opartego nie na kryterium kodu PKD ale na kryterium procentowego spadku obrotów, przedsiębiorcy nie wrócą do swoich działalności - uważa Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Hotel, pensjonat, ośrodek wypoczynkowy - szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl

To prawdziwy rollercoaster: zamykamy, otwieramy, ograniczamy, luzujemy

Przedsiębiorcy czują, że panuje gigantyczny chaos. Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie stoi na stanowisku, że w obecnej sytuacji lockdown jest rozwiązaniem, którego efektem będzie pogorszenie się sytuacji wielu branż. W najpoważniejszej sytuacji jest gastronomia, hotelarstwo, turystyka, handel, usługi oraz transport. Trzy tygodniowy lockdown obejmujący Święta Wielkanocne to potężny cios dla branż i sektorów gospodarki, które od miesięcy są dławione przez kolejne ograniczenia. Z naszych obserwacji wynika, że sytuacja robi się bardzo poważna, a jej efektem może być nawet kolejna fala bankructw i upadłości.

Przeczytaj również: Kolejny lockdown to pogrom wśród pracowników turystyki, gastronomii, hoteli i handlu

1

2

3