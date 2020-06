Ekspert: Chcąc działać, trzeba najpierw zainwestować. Potrzebna specjalna Tarcza dla firm z branży usług targowych

Bogusław Zalewski, były prezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego, Międzynarodowych Targów Poznańskich i Polskiej Korporacji Targowej









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 05 cze 2020 11:26

Czekając na otwarcie pierwszych imprez targowych, zaangażowane w ich organizacje firmy powinny skorzystać z „szybkiej pomocy”, bo to one jako pierwsze będą musiały zainwestować w rozruch działalności – mówi Bogusław Zalewski, ekspert branży targowej, były prezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego, Międzynarodowych Targów Poznańskich i Polskiej Korporacji Targowej. Uważa on też, że powinny już zacząć działać branżowe imprezy targowe w formule B2B. Do ich organizacji wystarczy bowiem zachowanie standardów „sklepowych”, a więc takich, z którymi do czynienia mamy dziś w handlu – „odmrożonym” już kilka tygodni temu.