Elżbieta Lendo, Harmony Polish Hotels: Hotelarze złapią oddech, ale trzeba będzie zdać egzamin z „dojrzałości” w nowej rzeczywistości

Przypomnijmy, ograniczenia są uwzględnione w wytycznych dla funkcjonowania hoteli, obiektów noclegowych i pensjonatów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce, które opublikowało Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28.04.2020r. i odnoszą się do kontrolowania poziomu bezpieczeństwa w obiektach.

- Jest to dobry sygnał dla „przemysłu” turystycznego, nie mniej jednak niezależnie od tego, otwarcie hoteli 4 maja oceniam z ostrożnym optymizmem - mówi Elżbieta Lendo, prezes zarządu Harmony Polish Hotels. - Utrzymanie hotelu czy pensjonatu, nawet z niewielkim obłożeniem, oznacza pewne sztywne koszty, niewspółmierne do przychodu, co z kolei generuje straty. Więc każdy z hotelarzy będzie podejmował decyzję o rozpoczęciu działalności operacyjnej swojego obiektu indywidualnie z „ołówkiem w ręku" i z "matematyką za pan brat", ale za to ze świadomością, iż ma taką możliwość.

Zdaniem prezes Harmony Polish Hotels, ważny jest też czas możliwości otwarcie hoteli i miejsc noclegowych, z uwagi na zbliżający się okres wakacyjny. - Statystyki wskazują, że plany urlopowe deklaruje wielu Polaków, ale wciąż wielką niewiadomą jest to, czy wszystkim obiektom uda się uratować chociażby sezon. Nie wiemy też na jaki ruch turystyczny powinniśmy się nastawić. Pewne jest to, że ten sezon będzie inny niż ten ubiegłoroczny - przyznaje. - Przyjdzie nam zapewne zdać egzamin z „dojrzałości” w nowej rzeczywistości prowadzenia hotelu, w czasie panującej przecież jeszcze pandemii, bo cel jaki nam przyświeca jest jeden: zdrowie i bezpieczeństwo gości i nas, pracowników obiektów.