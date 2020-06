Emilewicz o bonach: To wsparcie, jakiego branża turystyczna jeszcze nie miała

Jak podała wicepremier Emilewicz, szacowana wartość bonów wyniesie ok. 3 mld zł.

- Naszym celem jest, by pierwsze płatności w ramach bonu można było wykonywać w ostatnim tygodniu lipca br. - mówiła wicepremier Jadwiga Emilewicz. Będzie go można wykorzystać także w 2021 roku, a więc w kolejnym sezonie turystycznym. - Z chwilą gdy ustawa wpłynie do sejmu, dwa podmioty będą odpowiadać za realizację. Punktem kontaktu dla branży będzie Polska Organizacja Turystyczna, która zweryfikuje podmioty uprawnione do wykorzystywania płatności. Bon nie będzie świadczeniem na konto beneficjenta - uprawniona osoba dostanie token - numer do cyfrowej „pięćsetki”, który będzie podstawą do zapłaty za świadczenie na konto zarejestrowanych firm turystycznych.

Przelewy będzie realizował bezpośrednio ZUS na konto tych podmiotów, które będą zarejestrowane. Baza będzie prowadzona przez ZUS, a POT stanie się podmiotem wykonującym czynności administracyjne związane z reklamacjami - zarówno beneficjentów, jak i podmiotów gospodarczych u których tego typu świadczenia będzie można realizować.

Resort przewiduje również specjalną infolinię.

Jak podkreślała Jadwiga Emilewicz podczas spotkania, impreza turystyczna to pakiet. Z bonu będzie mogła korzystać nie tylko szeroko rozumiana baza noclegowa, ale także organizatorzy wydarzeń - zapewniła Jadwiga Emilewicz wskazując jednocześnie, że np. piloci współpracują z organizatorami, wówczas też są szeroko rozumianym beneficjentem.

Bonu nie będzie można wykorzystać w restauracjach, ale zasady jego wykorzystywania nie wykluczają np. cateringu, jako części szerszej oferty. - Wydaje się, że ten projekt będzie mocno inkluzywny, będzie uwzględniał potrzeby szeroko rozumianej branży - mówiła i dodała, że bony spowodują również konsolidację w branży.

Wicepremier dodała również, że podmioty, w których będzie można bon wykorzystywać będą także w sposób specjalny oznakowane.

Resort rozwoju wspólnie z ministerstwem finansów pracują również nad zwolnieniem od podatku minimalnego od przychodu z nieruchomości do końca roku.

